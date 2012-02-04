تلاشهای امدادگران مادر باردار دیواندره ای را از مرگ نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعدی نقشبندی اظهار داشت: مادری باردار در روستای تازه آباد قاضی علی از توابع بخش سارال از نظر جسمانی در وضعیتی نامناسب قرار داشت و به علت کولاک شدید مسیر روستا مسدود بود و پس از اعلام این شرایط و در اسرع وقت جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان دیواندره تشکیل شد و پس از بررسی راه های دسترسی به روستا و نحوه نجات این مادر باردار اکیپ های امدادی عازم روستا شدند.

وی با اشاره به شرایط نا مناسب جوی و جغرافیایی روستا گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و وضعیت نابسامان هوایی مقرر شد عملیات امداد و نجات از دو طریق زمین و هوا پیگیری شود و پس از بررسی عدم امکان دسترسی به روستا از مسیر بخش سارال قرار بر این شد اکیپ زمینی از طریق روستای سراب قامیش از توابع سنندج عازم روستای تازه آباد شود و به همین منظور اکیپ زمینی متشکل از دو نفر پزشک، یک نفر ماما، یک دستگاه آمبولانس متعلق به سپاه پاسداران، یک دستگاه پیکاب متعلق به اداره راه و ترابری و یک دستگاه لودر عازم روستا شدند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دیواندره افزود: در اقدام دوم برای اجرای عملیات نجات از طریق هوا، با جمعیت هلال احمر استان کردستان و ستاد مدیریت بحران استان جهت همکاری، مکاتبه لازم انجام گرفت که با همکاری رئیس جمعیت هلال احمر استان یک دستگاه بالگرد عازم محل روستا شد ولی متاسفانه به علت شرایط نامناسب جوی پس از دو بار مراجعه بالگرد به محل روستا، امکان انتقال مادر باردار میسر نشد.

وی ادامه داد: با توجه به عدم توفیق عملیات امداد و نجات از طریق هوا اکیپ زمینی دیواندره پس از 20 ساعت تلاش توانست در ساعت 8 بامداد روز جمعه در محل روستا حضور یافته و پزشکان و مامای اکیپ، نسبت معاینات پزشکی و اقدامات اولیه اقدام کنند.

نقشبندی ادامه داد: همچنین با توجه به مناسب تر شدن شرایط جوی، در ساعت 9 صبح همین روز بالگرد اکیپ امداد هوایی نیز دوباره به محل روستا مراجعه کرد و با توجه به عدم امکان فرود بالگرد و وضعیت نامناسب جسمانی مادر باردار با تلاش امدادگران زمینی و هوایی عملیات انتقال این مادر به بالگرد با تلاش بسیار انجام شد و وی به بیمارستان بعثت سنندج انتقال یافت.

وی افزود: پس از پیگیری های انجام گرفته از طریق بیمارستان و بعد از عمل جراحی خوشبختانه مادر و فرزند وی در صحت و سلامت به سر می برند.

نقشبندی در پایان با اشاره به نقش مهم عوامل گمنام در کلیه صحنه های خدمت رسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: در عملیات طاقت فرسای امداد و نجات مادر باردار روستای تازه آباد، ادارات راه و ترابری، شبکه بهداشت و درمان شهرستان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان و جمعیت هلال احمر استان نقش به سزایی ایفا کردند که اقدامات این عزیزان شایسته تقدیر است.