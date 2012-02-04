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۱۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

فیلمهای بخش بین الملل (1)/

امواج؛ وقتی جاده برای نبودنت تصمیم می گیرد

امواج؛ وقتی جاده برای نبودنت تصمیم می گیرد

"امواج"، نماینده سینمای اسپانیا در سی امین جشنوراه فیلم فجر است که روایتگر داستانی عاشقانه در فضایی جاده ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را  "آلبرتو موراییس" کارگردانی کرده و فیلمنامه آن را نیز خود کارگردان به رشته تحریر درآورده است.

بر اساس این گزارش در این فیلم بازیگرانی چون "آرماندو آگوییره"، "سرجیرو کابالرو" و "لایا مارول" به ایفای نقش پرداخته اند.

این فیلم داستانی از مردی است که پس از مرگ همسرش، به دوران گذشته باز می گردد تا خاطرات روزهای جوانی را در فرانسه زنده کند.

این فیلم محصول 2011 سینمای اسپانیاست و می تواند با روندی قدرتمند داستان خود را درباره جنگ های داخلی اسپانیا و مساله فقدان در زندگی روایت کند.

کد مطلب 1525182

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