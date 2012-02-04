اخبار کوتاه فرهنگی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام فاضلی شرکت در انتخابات را یک امر ضروری و واجب دانست و گفت: نخستین ضروریت ما در بحث انتخابات حضور گسترده و مشارکت حداکثری مردم است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد یک فرهنگ و هنر کرمانشاه، انتخابات را فرصتی برای اظهار نظر و اظهار عقیده مردم و کاندیداها عنوان کرد و افزود: شرکت در انتخابات الویتی برای هر ایرانی برای استفاده از حق خود در تعیین خط مشی های کلی قانونگذاری در کشور است.

فاضلی شرکت در انتخابات را یک امر ضروری و واجب دانست و افزود: نخستین ضروریت ما در بحث انتخابات حضور گسترده و مشارکت حداکثری مردم است.

وی از برگزاری نشست هایی با حضور اساتید و دانشجویان در خصوص انتخابات در این دانشگاه خبر داد و گفت: ایجاد شور، نشاط و شادابی در انتخابات و همچنین تشویق اقشار دانشگاهی با سلایق و نگرش های متفاوت به شرکت در انتخابات دوزادهم اسفند از مهمترین اهداف برگزاری این نشست هاست.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد یک فرهنگ و هنر کرمانشاه افزود: معیار و چارچوپ انتخاب باید بر مبنای مباحث عقلی بوده و اعتقادات ما قادر بر صحه گذاشتن بر آن باشد به گونه ای که در محضر الهی قادر به پاسخگویی باشیم.

وی با تأکید بر رجوع به اندیشه های حضرت امام(ره) و فرمایشات مقام عظمای ولایت در خصوص انتخابات و معیار های گزینش اصلح، تاکید کرد: مردم و جوانان می توانند بسیاری از شاخص های یک انتخاب اصلح را از فرمایشات مقام معظم رهبری طی دو سال اخیر به ویژه چند ماه گذشته استنتاج و برداشت کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد یک فرهنگ و هنر کرمانشاه افزود: معظم له در سفر به استان کرمانشاه چند مورد را در خصوص مشخصات یک کاندیدای خوب مطرح فرمودند که در سخنرانی های بعدی هم متعاقب آن سخنرانی در مناسبت های مختلف معیار های دیگری هم به آن نکات افزودند.

فاضلی، خدامحور بودن و در خدمت مردم بودن را از خصوصیات کاندیدای اصلح خواند و گفت: ما نبایستی دین خود را به دنیای دیگران بفروشیم و خدایی نکرده اگر کاندیدایی همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند مورد حمایت و وصل به کانال های ثروت و قدرت هست و از این مراکز انگیزه می گیرد حمایت کنیم چرا که طبیعتا این کاندیدا نمی تواند در مسیر اسلام و حفظ منافع نظام و ولایت حرکت کند.

وی تصریح کرد: کاندیداها باید برخواسته از بطن جامعه و از اقشار و طبقات صالح و درد مند آن باشند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد یک فرهنگ و هنر کرمانشاه تصریح کرد: نمایندگان مردم در خانه ملت باید به امور اجتماعی واقف بوده و هم از نظر تعهد و هم از نظر تخصص واجد ملاک های یک کاندیدای اصلح باشند و در یک کلام از عهده مسئولیتی که بر عهده می گیرند برآیند، این ها از شاخصه های مهم انتخاب اصلح است.

وی با تأکید بر پرهیز از سیاه نمایی و تخریب کاندیداها، گفت: معیار ما در انتخاب باید حرکت در چارچوب انقلاب اسلامی، ولایت و رهبری باشد و تعهد و التزام به ولایت و انقلاب فاضلی در پایان افزود: این افراد باید در مقابل دشمن و توطئه های خارجی منفعل نشوند و در مسیر انقلاب با هر گرایش و سلیقه ای حافظ منافع و پاسدار ارزش های نظام باشند.

پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت درگذشت ناصر مبارکشاهی

حجت الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه در گذشت هنرمند عرصه تئاتر و نمایش مرحوم ناصر مبارکشاهی را به جامعه هنرکشور تسلیت گفت.

در ابتدای این پیام آمده است: به راستی که چقدر زیباست وقتی که هویت یک قوم، غیرت و جسارت و شور و شعور، جوانمردی و در یک کلام اسلامی و کرمانشاهی بودنش برای حفظ و حراست از خاک وطن در فیلم به یاد ماندنی"بانی چو" در اذهان یک ملت توسط یک هنرمند بزرگ ثبت می شود.

در ادامه این پیام می خوانیم: البته سخن گفتن از مرحوم ناصر مبارکشاهی و خصوصیات نیکو و پسندیده اخلاقی ایشان مستلزم زمانی طولانی است و انصافا در قالب کلام نمی گنجد و دریک کلام می توان گفت ایشان زیبا سیرت و زیبا صفت بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این پیام آورده است: در گذشت این هنرمند متخلص به اخلاق حسنه تاثر همه اهل هنر را برانگیخت ولی یقینآ آثار بی بدیل، حسن خلق و شاگردان بی شمار ایشان گنجینه ای است که او را در بین دوستان و داغدارانشان تا روز برانگیخته شدن در محضر الهی زنده نگه خواهد داشت.

در پایان این پیام می خوانیم: به پاس لحظه های حماسه و ایثار شهیدان کرمانشاه و ایران اسلامی خداوند او را قرین رحمت خویش قرار دهد، بدینوسیله اینجانب ضایعه در گذشت هنرمند گرامی ناصر مبارکشاهی را به خانواده بزرگ هنر، همکارانم در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مردم و هنرمندان استان کرمانشاه و به خصوص خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نمایم. امید که در جوار بارگاه رحمت الهی بیاساید.

