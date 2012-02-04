نقش زنان در انقلاب ستودنی است/ حضور گسترده بانوان یزدی در راهپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه کفیل الناس ظهر شنبه در همایش نقش زنان در انقلاب اسلامی در یزد اظهار داشت: زنان همواره نقش سازنده ای در تمام صحنه های انقلاب اسلامی ایفا کرده اند.

وی افزود: زنان مسلمان ایرانی با حضور گسترده خود به روشنی بیان کردند که در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و با توجه به اعتقادات دینی خود حضور دارند.

مشاور امور بانوان فرماندار یزد با اشاره به سخن امام خمینی (ره) که فرموده اند: " مردها به تبع زنان به خیابان ریختند" بیان داشت: نقش بسیار مهم و تأثیرگذار زنان در پیروزی انقلاب اسلامی غیر قابل انکار و ستودنی است.

کفیل الناس عنوان کرد: زنان نقش موثری در تربیت و ترغیب نیروهای انقلابی در مبارزه علیه رژیم طاغوت، جمع آوری اخبار و توزیع اعلامیه های امام راحل و ... داشتند.

وی یادآور شد: به همین منظور در سی و سومین بهار انقلاب برنامه های متعددی از قبیل جشنهای انقلاب در محلات، برگزاری گفتمان تخصصی عفاف و حجاب با حضور اندیشمندان، برگزاری مسابقات مختلف در زمینه های علمی، فرهنگی و سیاسی برگزار می شود.

کفیل الناس بازدید از خانواده شهدا، دیدار با سالمندان، جشن بزرگ انقلاب ویژه بانوان، شب خاطرات انقلاب با حضور راویان انقلاب، نشست دوستانه با دختران نوجوانان با موضوع انقلاب اسلامی و .... از دیگر برنامه های ایام الله دهه فجر با موضوع زنان است.

وی همچنین با تاکید بر حضور گسترده بانوان یزدی در راهپیمایی 22 بهمن از این روز به عنوان روز پیکار با دشمن با حضور در صحنه انقلاب یاد و اظهار امیدواری کرد: زنان دارالعباده و دارالعلم یزد با حضور با شکوه خود در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر با آرمان های شهدا، انقلاب، امام راحل و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کنند.