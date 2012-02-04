استانهای شمالی نیازمند پست های جدید 230 کیلو ولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی عصر شنبه در مراسم افتتاح خط 63 کیلو ولت پرظرفیت چهل شهید آمل- آمل سه، به افزایش دو و نیم برابری مصرف برق در مازندران بیشتر ازمتوسط کشوری در تابستان امسال اشاره کرد.

وی گفت: با توجه به این افزایش مصرف برق در مازندران، نیاز به ساخت پست های جدید 220 کیلوولت جدید در شهرهای استان است تا مشکلی برای مشترکان در اوج مصرف برق نباشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، در خصوص مزایای فناوری جدید در ایستگاه پست 220 کیلو ولت اشاره کرد و افزود: در پست های63 کیلو ولت با استفاده از تکنولوژی جدید مساحت زمین هر پست از سه هزار متر مربع به 800 متر مربع کاهش خواهد یافت که قرار است این نوع پست در شهرهای آمل و بابل ساخته شود.

افضلی، اهداف اجرای خط 63 کیلو ولت پرظرفیت چهل شهید آمل- آمل سه را افزایش توان انتقالی خط ، استفاده از حریم خط قدیمی و عدم اشغال حریم جدید اعلام کرد.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح با 3.5 کیلومتر خط 63 کیلو ولت دو مداره با هادی پر ظرفیت هفت میلیارد و433 میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: قرار است از این فانوری جدید و پیشرفته در ایستگاه توزیع برق شهرهای استان استفاده بیشتری شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، به دستاوردهای این شرکت در طول سی سه سال گذشته در استان اشاره کرد و ادامه داد: تا سال 57 تعداد ایستگاه های توزیع برق در استانهای مازندران و گلستان فقط 13 ایستگاه بود که اکنون این تعداد دراین دو استان به 128 ایستگاه افزایش یافته است.

افضلی با اشاره به اینکه ظرفیت پست های توزیع برق دراین دو استان از220 مگاوات به 11هزار مگاوات افزایش یافته است، اضافه کرد: توزیع برق با توجه به جمعیت استان به دو برابر افزایش یافته است.

