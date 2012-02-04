آغاز نشست امنیت تا لحظاتی دیگر/روسیه بر وتوی قطعنامه ضد سوری تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امنیت در حالی تا لحظات دیگر نشست علنی خود را برای رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه ضد سوری اعراب و غربی ها برگزار می کند که خبرنگار العربیه تاکید کرد روسیه این قطعنامه را وتو خواهد کرد.



قرار است بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سخنرانی کند.