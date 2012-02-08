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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۰

دومین مدال طلا برای ایران ؛

حامد صلحی پور طلایی شد / رکورد جهان شکست

حامد صلحی پور طلایی شد / رکورد جهان شکست

کوالالامپو – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : سید حامد صلحی پور وزنه بردار معلول وزن 90 کیلوگرمی کشورمان در اخرین روز از رقابت های وزنه بردای آزاد معلولان جهان در مالزی با بلند کردن وزنه 220 کیلوگرمی به مدال طلا و سهمیه پارالمپیک لندن دست یافت .

 به گزارش خبرنگار مهر، در این وزن 6 وزنه بردار از کشورهای دیگر حضور داشتند که صلحی پور موفق شد درنخستین حرکت وزنه 210 کیلو گرم و در حرکت دوم وزنه 220 کیلو گرم را با موفقیت بالا برد و در حرکت سوم موفق نشد وزنه 226 کیلو گرم را بالای سرخود نگه دارد.

سید حامد صلحی پوربا این موفقیت توانست رکورد جهانی این وزن را که بخودش اختصاص داشت 14 کیلو گرم ارتقا بخشد.

پیش از این نیز سید یوسف یوسفی وزنه بردار معلول کشورمان مدال طلای وزن 52 کیلو گرم را بخود اختصاص داد.

در این وزن ورزشکار نروژ و اندونزی بترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند.

در ادامه این مسابقات، بعد از ظهر امروزچهارشنبه علی صادق زاده در وزن 100 کیلوگرم با دیگر وزنه برداران به رقابت خواهد پرداخت .

در مسابقات وزنه برداری قهرمانی معلولان جهان در مالزی 65 وزنه بردار از 15 کشور جهان حضور دارند .

کد مطلب 1528806

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