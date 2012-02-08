حامد صلحی پور طلایی شد / رکورد جهان شکست

به گزارش خبرنگار مهر، در این وزن 6 وزنه بردار از کشورهای دیگر حضور داشتند که صلحی پور موفق شد درنخستین حرکت وزنه 210 کیلو گرم و در حرکت دوم وزنه 220 کیلو گرم را با موفقیت بالا برد و در حرکت سوم موفق نشد وزنه 226 کیلو گرم را بالای سرخود نگه دارد.

سید حامد صلحی پوربا این موفقیت توانست رکورد جهانی این وزن را که بخودش اختصاص داشت 14 کیلو گرم ارتقا بخشد.

پیش از این نیز سید یوسف یوسفی وزنه بردار معلول کشورمان مدال طلای وزن 52 کیلو گرم را بخود اختصاص داد.

در این وزن ورزشکار نروژ و اندونزی بترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند.

در ادامه این مسابقات، بعد از ظهر امروزچهارشنبه علی صادق زاده در وزن 100 کیلوگرم با دیگر وزنه برداران به رقابت خواهد پرداخت .

در مسابقات وزنه برداری قهرمانی معلولان جهان در مالزی 65 وزنه بردار از 15 کشور جهان حضور دارند .