نهایی شدن اسناد نقشه علمی کشور/ عملیاتی شدن سند علوم شناختی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره شکوفایی و نوآوری با اشاره به وضعیت نقشه جامع علمی کشور افزود: امروز با توجه به تمام توانمندیهای کشور در سند نقشه جامع علمی کشور برای افق بیست ساله علم در کشور برنامه ریزی کردیم و با جرات می ‌توانیم بگوییم ایران جزء چند کشور محدود دنیا است که از اسناد برنامه ریزی بلند مدت برخوردار است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تدوین اسناد نقشه جامع علمی کشور اظهار داشت: ذیل سند نقشه جامع علمی کشور اسناد مهمی در حوزه هایی چون علوم شناختی، هوا فضا،‌ گیاهان دارویی، انرژی ‌های نو، سلولهای بنیادی و میکرو الکترونیک درحال تدوین و تصویب نهایی است.



وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر سند راهبردی زیست فناوری تدوین و به تصویب نهایی رسیده است. بر اساس این سند می توانیم مسیر آینده این حوزه از علم را ترسیم کنیم.



مخبر از عملیاتی شدن سند علوم شناختی خبر داد و یادآور شد: علوم شناختی یکی از موضوعات نو در دنیا است که سند آن در حال عملیاتی شدن است.



رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به آخرین وضعیت سند هوافضا اشاره کرد و ادامه داد: سند هوافضا مراحل نهایی خود را برای تصویب نهایی طی می کند.



وی همچنین یادآور شد: اسناد نقشه جامع علمی کشور در ستاد راهبردی تصویب و با ارسال آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی می رسد.