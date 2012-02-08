به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و نهمین جایزه کتاب سال و نوزدهمین جایزه کتاب جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز چهارشنبه 19 بهمن با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، سید محمود دعایی مدیرمسئول موسسه اطلاعات، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم سید علی موسوی گرمارودی به عنوان برگزیده بخش ترجمه قرآن به قرائت بخشی از ترجمه کتاب خود پرداخت و سخنانی را درباره چگونگی ترجمه قرآن بیان کرد. منوچهر مشتاق خراسانی هم که به دلیل تالیف واژه‌نامه جنگ‌افزارها و سلا‌ح‌های ایرانی، برگزیده شده بود در این مراسم به سخنرانی پرداخت. مشتاق خراسانی مقیم کشور آلمان است.

سلیمان جو سوبای مترجم چینی قرآن و سید علیرضا نقوی از کشور پاکستان از برگزیدگان و سخنرانان خارجی مسلمانان این برنامه بودند. گارنیک آساتوریان مولف کتاب «مقدمه‌ای بر تاریخ و فرهنگ مردم تالش» به زبان روسی هم دیگر برگزیده این جایزه بود که در این مراسم به سخنرانی پرداخت.

نبودن سید حسن خمینی به عنوان یکی از برگزیدگان در سالن، باعث شد تا لوح تقدیر او را سیدمحمود دعایی دریافت کند.

حسین کچوئیان یکی از برگزیدگان جایزه بود که به دلیل برخورد‌های حفاظتی در ورودی تالار وحدت، از حضور در مراسم انصراف داد و در سالن برگزاری مراسم حاضر نشد. جایزه برخی از برگزیدگان خارجی هم به دلیل نبودنشان در سالن، به سفرای کشورهایشان اهدا شد.

جایزه برگزیدگان خارجی در جایزه جهانی کتاب سال، معادل ارزی 50 سکه بهار آزادی و لوح تقدیر با امضای رئیس جمهور بود.

همچنین در این مراسم خانواده‌های شهیدان علی‌محمدی و رضایی‌نژاد شهیدان علم هسته‌ای کشور حضور یافتند.

بعد از اهدای جوایز برگزیدگان هم یک تابلوی هنری از طرف وزیر ارشاد به احمدی‌نژاد اهدا شد.

در پایان این برنامه، برگزدیدگان و برگزارکنندگان بیست و نهمین جایزه کتاب سال، با محمود احمدی‌نژاد عکس یادگاری انداختند.