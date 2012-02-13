به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد عسگریان در گفتگو با خبرنگاران افزود: بخشی از سقف شیروانی راسته عبدالعلی بیک (میدان کارگران) بازار تبریز در پی بارش برف سنگین در استان ریزش کرد.



وی در ادامه تصریح کرد: این بخش از سقف شیروانی در طول زمان فرسوده شده و با فشار بار سنگین برف دچار آسیب‌دیدگی شد.



عسگریان افزود: تعویض سقف و بدنه‌سازی دیوارهای این بخش از بازار زنجان با تامین اعتبار در سال 89 انجام شده است.



معاون میراث فرهنگی زنجان گفت: مرمت سقف شیروانی راسته عبدالعلی بیک بازار تبریز در برنامه سال 91 اداره میراث فرهنگی زنجان قرار داشت که با این آسیب‌دیدگی عملیات فوق زودتر از موعد مقرر انجام می‌شود.

ریزش سقف راسته عبدالعلی بیگ واقع در بازار تاریخی زنجان برای دومین بار متوالی در یک ماه اخیر هفته گذشته صورت گرفت.

اعتبار یک ‏میلیارد و 550 میلیون ریالی برای مرمت آثار تاریخی زنجان

معاون میراث‏فرهنگی استان زنجان گفت: مجموع اقدامات عمرانی و مرمتی استان زنجان در سال مالی 89 برابر با یک ‏میلیارد و 550 میلیون ریال بوده است.



مهرداد عسگریان افزود: 400 میلیون ریال از این اعتبارات به تکمیل مرمت سنگ‏های ازاره اختصاص یافت.



عسگریان افزود: با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال ابزار گچی اجرا شده، تکمیل شد.



وی با اشاره به اینکه تکمیل بخش‏های سنگی با سنگ‏های پلاک هزینه‏ای 200 میلیون ریالی در برداشت، ادامه داد: در سال مالی 89 چهار چشمه سرویس بهداشتی نیز با همین میزان اعتبار ساخته شده است.



معاون اداره کل میراث‏فرهنگی، صنایع‏دستی و گردشگری استان زنجان اضافه کرد: تأسیسات الکتریکی نیز با صرف 250 میلیون ریال انجام شد.



عسگریان با تأکید بر انجام مرمت‏های موضعی تصریح کرد: 150 میلیون ریال برای انجام این مرمت‏ها هزینه شد.



معاون میراث‏فرهنگی استان زنجان یادآور شد: اعتبار اختصاص یافته به تکمیل نازک‏کاری‏های مورد نیاز 100 میلیون تومان بوده است.



سرای حاج علی‏قلی، مسجد جامع سجاس، بافت تاریخی بازار زنجان، مسجد جامع زنجان، عمارت ذوالفقاری، بقعه پیراحمد زهرنوش، بافت روستای قروه، معدن نمک چهرآباد، بقعه امامزاده محمد ماهوری، کله سیران و حمام حسینیه اعظم زنجان از فضاهای مرمت شده در سال مالی 89 هستند.