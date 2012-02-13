لرزش و پرش عضلانی از نشانه های استرس است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز باشتی اظهار داشت:‌ استرس موجب اختلالات جسمی چون ضربان قلب، اختلال در تنفس و گوارش و احساس دردهای استخوانی و جسمی می شود.

وی افزود: فشار روانی ، نیرویی است که فشار آن بر هر قسمتی از بدن وارد شود ، کار آن را مختل می کند و زمینۀ ناراحتی فکری را در انسان فراهم می کند.

باشتی تصریح کرد: هر عملی که موجب برهم خوردن تعادل روانی انسان و تغییرات سریع احساسی، عاطفی، خلقی و رفتاری شود، استرس زا محسوب می شود همچنین عدم توانایی در برقراری ارتباط با دیگران، احساس خودکم بینی، ترس از اظهار وجود، از دست دادن اعتماد به نفس و نومیدی استرس زا است.

این روانشناس تصریح کرد:‌ مرگ عزیزان، ستیزه و جدایی در کانون خانواده، ترس از بیکاری، نداشتن امکانات مناسب اجتماعی، شهرنشینی و سکونت در محلات پرجمعیت ، ترافیک سنگین در راه خانه و محیط کار، همگی از عوامل استرس زا به حساب می آیند.

وی ادامه داد: استرس با سن، جنس، وضعیت تأهل، رضایت شغلی، وضعیت مسکن، تحصیلات، تعادل بین میزان درآمد و هزینه زندگی در ارتباط است و افسردگی، اضطراب، وسواس، پرخاشگری و دردهای جسمی به دلیل استرس تشدید می شوند.

این کارشناس اداره سلامت روان در خصوص نشانه های استرس گفت:‌ داشتن فشارهای عصبی، فکری و عاطفی، دلشورة بی مورد، احساس درد در نواحی قلب، گردن، سینه، کتف و دست یا پا، زود به گریه افتادن، احساس تنهایی و غم، احساس خستگی و کوفتگی در عضلات، بدخوابی، کرخت شدن قسمتهایی از بدن و عضلات، زود عصبانی شدن، خودخوری، بیقراری، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری، بدگمانی، نداشتن ثبات عاطفی، خلقی و رفتاری مناسب، لرزش و پرش عضلانی از نشانه های استرس هستند.