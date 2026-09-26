متواری شدن شکارچیان غیرمجاز در باقران؛ لاشه ۷ پرنده کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی از شهروندان مبنی بر حضور شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده باقران، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور محیط‌بانان در منطقه، شکارچیان متخلف متوجه حضور مأموران شده و از محل متواری شدند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان خوسف بیان کرد: محیط‌بانان در بررسی‌های میدانی محل، لاشه هفت قطعه پرنده وحشی را که پس از فرار متخلفان در مسیر جاده رها شده بود، کشف کردند.

سعیدی ادامه داد: همچنین یک حلقه دام (تله) نیز در محل کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: موضوع در دست بررسی است و پیگیری‌های لازم برای شناسایی و دستگیری افراد متخلف و متواری ادامه دارد.