به گزارش خبرنگار مهر، گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، نشست هم‌اندیشی با موضوع «واکاوی مفهومی مؤلفه‌ها و حدود مقوله سوءرفتار علیه زنان» را برگزار می‌کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام مهدی عباسی، استادیار گروه روان‌شناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث، حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت‌الاسلام حسین بستان نجفی، عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دکتر محمود حکمت‌نیا، رئیس شورای علمی گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت و دبیری علمی این نشست بر عهده زینب تختی است.

این نشست روز دوشنبه ۶ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت حضوری می‌توانند عدد «۳۳» را تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۵ مهرماه به شماره ۳۰۰۰۱۹۱۳ ارسال کنند؛ ظرفیت حضور محدود است.

این نشست به‌صورت مجازی نیز از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/eb برگزار خواهد شد.