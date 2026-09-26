فرمانده نیروی دریایی ارتش روز سرباز را تبریک گفت

به گزارش روابط عمومی ارتش، متن پیام امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن روز سرباز بدین شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در تقویم پرشکوه این سرزمین، چهارم مهرماه «روز سرباز»، یادآور فداکاری، شجاعت و ایستادگی جوانانی است که با لباس مقدس سربازی، سنگین‌ترین مسئولیت یعنی «صیانت از میهن، انقلاب و ارزش‌های اسلامی» را بر دوش گرفته‌اند. سربازی، یکی از شریف‌ترین جلوه‌های مسئولیت‌پذیری جوانان در قبال سرزمین و مردمی است که امنیت و آرامش خویش را به دستان فرزندان خود می‌سپارند.

تاریخ دفاع از این سرزمین، نام شهدای سرباز بسیاری را در خود جای داده است؛ جوانانی که در هنگامه نیاز میهن، در سنگر وظیفه ایستادند و جان خویش را تقدیم مام وطن نمودند. ایشان نشان دادند که جایگاه سربازی می‌تواند به بلندترین جلوه وفاداری به میهن و فداکاری برای مردم تبدیل شود.

در جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه در جنگ رمضان و حمله ددمنشانه دشمن جنایتکار و سفاک آمریکایی _ صهیونی، سربازان نیروهای مسلح در کنار فرماندهان و همرزمان خود، در دفاع از کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته و شماری از این جوانان غیور نیز در این لباس مقدس، همچون مقتدا و مولایشان قائد شهید امت حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره)، سرو قامت ایستادند و شهد شیرین شهادت نوشیده و به دیدار معبود شتافتند. نام و یاد این شهیدان، سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های بعد و گواهی روشن بر این حقیقت است که در لحظه دفاع از ایران عزیز، همه اقشار و نسل‌ها در یک صف قرار می‌گیرند.

در نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز سربازان، بخشی مهم و جدایی‌ناپذیر از پیکره توان عملیاتی این نیرو بوده و در عرصه‌های مختلف خدمت، مسئولیت خویش را با جدیت و ایثار دنبال می‌نمایند. گرامیداشت روز سرباز، در حقیقت تکریم همه جوانانی است که وظیفه دفاع از مام میهن را بر هر چیزی مقدم می‌دارند و در صدر این فهرست، باید یاد و نام شهدای سربازی را گرامی داشت که والاترین بهای ممکن را برای انجام این مسئولیت خطیر پرداختند.

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای سرباز و خانواده‌های معظم آنان، فرارسیدن چهارم مهرماه، روز سرباز را به تمامی کارکنان وظیفه نیروی دریایی حیاتی و تعیین‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نموده؛ از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون تحت توجهات ویژه اهل بیت (ع)، حضرت ولی عصر (عج) و امام شهید بسیار عزیز (قدس‌سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی