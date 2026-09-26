به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صادقیانفر، معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن، از پیگیری تأمین اعتبار پروژههای نهضت ملی مسکن در جزیره هرمز خبر داد و گفت: تأمین اعتبار مسکن خانوارهای کمدرآمد در جزیره هرمز از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن در حال پیگیری است.
وی افزود: در راستای تأکیدات وزیر راه و شهرسازی بر تأمین اعتبار مورد نیاز پروژههای نهضت ملی مسکن، روند پیگیری برای تأمین منابع مالی پروژههای جزیره هرمز از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ضرورت رفع موانع مالی پروژهها ادامه داد: تأمین مسکن برای خانوارهای کمدرآمد از اولویتهای طرح نهضت ملی مسکن است و تلاش میکنیم با تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای پروژههای جزیره هرمز با سرعت بیشتری دنبال شود.
صادقیانفر در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیتهای اعتباری سازمان ملی زمین و مسکن، موانع موجود در مسیر اجرای پروژهها برطرف شود تا خانوارهای واجد شرایط دهکهای کمدرآمد بتوانند سریعتر از ظرفیتهای این طرح بهرهمند شوند.
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