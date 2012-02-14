مهجوریت آیات قرآن معضلات اجتماعی را به همراه می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهدشبستری در همایش تجلیل از نخبگان قرآنی استان، افزود: دشمنان اسلام و قرآن به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا همیشه در صدد خاموشی نور الهی در ممالک اسلامی هستند و هر قدر بتوانیم در مقابل جنگ نرم دشمن ایستادگی کنیم، موفق تر خواهیم بود.

وی، یکی از بهترین راههای مقابله نرم با دشمنان را ترویج و آموزش فرهنگ قرآنی دانست و اظهارکرد: با نهادینه سازی چنین فرهنگ اصیل و معنوی می توان به راحتی ترفندهای نرم دشمنان را که متوجه قشر جوان جامعه است، خنثی نمود.

آیت الله مجتهدشبستری با بیان اینکه نورانیت قرآن شفای امراض روحی و جسمی است، گفت: نخبگان، حافظان و عاملان آموزه های قرآنی نقش محوری در سعادت دنیوی و اخروی جامعه بشری دارند.

وی با تاکید بر اینکه تعمق و تدبر در مفاهیم آیات و عمل به آموزه های قرآنی نیاز امروز جامعه اسلامی است، اضافه کرد: بسیاری از معضلات جامعه نشأت گرفته از مهجوریت آیات قرآن در زندگی بشری است و بر این اساس باید تمام شئون زندگی مطابق با معیارهای قرآنی باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: ملت ایران 33 سال قبل با عمل به قرآن کریم به هدف خود دست یافت و امت اسلامی می تواند با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی و عمل به آیات و آموزه های قرآن مجید از زیر بار ظلم ستمکاران خارج شوند.

حجت الاسلام سیدشهاب الدین حسینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی نیز هدف از برگزاری این همایش را تشویق و ترغیب مردم به ویژه جوانان برای قرائت قرآن و آشنایی بیشتر با این کتاب آسمانی و همچنین تجلیل شایسته از فعالان قرآنی استان عنوان کرد.

وی از راه اندازی پردیس قرآنی در محل پارک مفاخر تبریز(طوبی) خبر داد و گفت: تمام عوامل بازدارنده در مسیر توسعه و عمران حقیقی موقوفات باید شناسایی و با استفاده از راهکارهای کارشناسانه مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این همایش از 116 فعال عرصه قرآن آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.