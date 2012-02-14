محکومیت معاون سابق رئیس جمهور کره جنوبی /18 هزار دلار رشوه 18 ماه زندان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کره جنوبی (یونهاپ)، "هائه سو کیم" که بین سال های 2008 تا 2010 معاون سیاسی رئیس جمهور کره جنوبی "میونگ باک لی" بوده است به جرم دریافت رشوه و کمک مالی غیرقانونی از یک بانک کره ای این حکم را دریافت کرده است.

دادگاه، آقای "کیم" را که هم اکنون مدیرعامل شرکت دولتی "مدیریت ساخت و ساز کره" است به جرم دریافت مبلغ 10 هزار دلار از یک لابی گر بانک "بوسان" کره جنوبی در سال 2010، مستحق 10 ماه حبس دانست.

"هائه سو کیم" دو سال پیش در ازای دریافت این مبلغ برای مشارکت بانک در ضمانت یک پروژه ساخت و ساز اعمال نفوذ کرده بود.

دریافت 8 هزار دلار کمک مالی از این بانک در سال 2008 در هنگام شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس کره نیز برای آقای کیم 8 ماه حبس به ارمغان آورد.

دادگاه شهر سئول هم چنین آقای کیم را محکوم به بازگرداندن مجموع 220 هزار دلار رشوه و کمک های مالی غیرقانونی دریافت شده در طی سال های گذشته کرده است.

محکومیت های ناشی از فساد مالی تاکنون باعث خودکشی چندین مقام بلندپایه کره ای از جمله "رو مو هیون" رئیس جمهور سابق این کشور، "یانگ چول کیم"، رئیس دفتر سابق نخست وزیر کره جنوبی و شهردار سابق شهر بوسان "سانگ یونگ آنگ" شده است.

