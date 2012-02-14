ضرورت استقرار پاسگاه محیط بانی در بخش کهک

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: مناطق طبیعی و کوهستانی کهک دارای ظرفیتهای بالای گردشگری طبیعی است.



وی گفت: وضعیت بسیار خوب منطقه به لحاظ زیستگاهی و تنوع زیستی همچنین مناظر زیبا و بی‌بدیل و وضعیت بسیار مطلوب اقلیمی خصوصا در فصل تابستان از ویژگی‌های این منطقه است.



وی ادامه داد: با یک برنامه ریزی مناسب و تامین نیازهای جذب گردشگران می‌توان با توجه به جاذبه‌ها و ویژ گی‌های منحصر به فرد زیستی کهک را به قطب گردشگری استان همچنین نواحی مرکزی کشور تبدیل کرد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست با اشاره به زیست بوم شاخص وگونه‌های گیاهی و جانوری خاص منطقه که شباهت زیادی به منطقه حفاظت شده پلنگ دره دارد افزود: پیشنهادات اولیه به منظور ارتقاء سطح حفاظتی و حفظ تنوع زیستی آن به سازمان مرکزی ارائه شده و مطالعات مقدماتی نیز در این زمینه درحال اجرا است.



وی بیان کرد: ضرورت استقرار پاسگاه محیط بانی در این منطقه برای حفاظت موثر از ارزشهای زیستی، چشم اندازهای طبیعی و حیات وحش منطقه امری ضروری است.



وی ادامه داد: مدیریت یکپارچه مناطق طبیعی به منظور صیانت از مناطق و زیستمندان از اهم برنامه‌های این اداره کل است.



رکنی از مهم‌ترین گونه‌های حیات وحش منطقه به کل و بز و قوچ و میش و گربه وحشی اشاره کرد و افزود: گونه‌های شاخص گیاهی منطقه را باریجه و گون و بادام کوهی تشکیل می‌دهند.



وی ادامه داد: همچنین وجود درختان چنار و افرا و باغهای بسیار زیبای میوه نظیر گیلاس، انواع آلو، گردو و فندق از دیگر شاخصه‌های منطقه است که بر ارزش و غنای اکولوژیکی و چشم انداز زیبای آن افزوده است.