جدال صبا با مدعی قهرمانی در لیگ برتر/ قضاوت داور قمی در فوتسال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران اسامی داوران دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و صنایع گیتی پسند اصفهان در هفته دهم دور برگشت لیگ برتر را معرفی کرد.
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و صنایع گیتی پسند اصفهان در هفته دهم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور را معرفی کرد که بر این اساس قضاوت این مسابقه را عباس دهقانپور به عنوان داور اول بر عهده دارد و یحیی حسینی تالاری نیز به عنوان داور دوم و حسین امیری به عنوان داور ذخیره انجام وظیفه خواهد کرد و عباس امیری به عنوان وقت نگهدار دیگر عضو تیم داوری این مسابقه به شمار میروند.
دهمین هفته از دور برگشت مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور به صورت همزمان با انجام هفت مسابقه برگزار میشود که طی آن صبای قم قرار است در دیداری خانگی خود از ساعت ۱۶ جمعه بیست و هشتم بهمن ماه به مصاف صنایع گیتی پسند اصفهان برود.
در حال حاضر تیم فوتسال صبای قم با کسب 36 امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور ایستاده است.
معرفی داوران مسابقه فراز قم و صدرای شیراز در لیگ دسته اول فوتسال
کمیته داوران اسامی داوران دیدار تیمهای فوتسال فراز قم و صدرای شیراز در هفته چهارم دور برگشت لیگ دسته اول فوتسال کشور را معرفی کرد.
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار تیمهای فوتسال فراز قم و صدرای شیراز در هفته چهارم از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور را در حالی معرفی کرد که بر این اساس قضاوت این مسابقه را عارف سیاحی به عنوان داور اول بر عهده دارد و علیرضا بیت سیاحی نیز به عنوان داور دوم و عبدالحمید قادری به عنوان داور ذخیره انجام وظیفه خواهد کرد و سیدعلی میر عبداللهی به عنوان وقت نگهدار دیگر عضو تیم داوری این مسابقه به شمار میروند.
چهارمین هفته از دور برگشت مسابقات مرحله مقدماتی لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور به صورت همزمان با انجام هشت مسابقه برگزار میشود که طی آن فراز قم قرار است در دیداری خارج از خانه خود از ساعت 15:30 دقیقه عصر پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ماه در سالن 22 بهمن شهر شیراز به مصاف صدرای شیراز برود.
در حال حاضر تیم فوتسال فراز قم با کسب 13 امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی گروه دوم مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ دسته اول فوتسال باشگاههای کشور ایستاده است.
قضاوت داور قمی در لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور
داور قمی این هفته یکی از مهمترین دیدارهای هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور را قضاوت میکند.
در حالی که دیدارهای هفته بیست و سوم از سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از ساعت 16 عصر جمعه 26 بهمنماه در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود، در دیدار تیمهای فوتسال فیروز صفه اصفهان و راه ساری که قرار است در سالن پیروزی اصفهان برگزار شود، جواد وحیدی فر داور قمی فوتسال در کنار علی پور افشار این دیدار را قضاوت میکنند.
این در حالی است که حسین وحدتی به عنوان داور سوم، روح الله مطهری به عنوان داور وقت نگهدار و همچنین منوچهر نظری به عنوان ناظر مسابقه، تیم داوری دیدار فیروز صفه اصفهان و راه ساری راه همراهی خواهند کرد.
اخبار فوتسال قم/
جدال صبا با مدعی قهرمانی در لیگ برتر/ قضاوت داور قمی در فوتسال کشور
قم - خبرگزاری مهر: معرفی داوران مسابقه حساس صبای قم و صنایع گیتی پسند اصفهان در لیگ برتر فوتسال، معرفی داوران مسابقه فراز قم و صدرای شیراز در لیگ دسته اول فوتسال و قضاوت داور قمی در لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور عناوین مهمترین خبرهای ورزشی استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران اسامی داوران دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و صنایع گیتی پسند اصفهان در هفته دهم دور برگشت لیگ برتر را معرفی کرد.
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