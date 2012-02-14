حریم تپه باستانی حسنلو سریعتر تعیین شود/ تبدیل حسنلو به شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی صبح سه شنبه در جلسه تعیین حریم تپه حسنلو و منابع طبیعی نقده افزود: ساختمانهای مسکونی موجود در اطراف تپه باستانی حسنلو هم اکنون در حال تخریب بوده و مردم نیز به دلیل مشخص نبودن وضعیت محدوده اجازه بازسازی بناها را ندارد.

وی ضمن تاکید بر لزوم رفع هرچه سریعتر مشکل روستای امینلو در جوار تپه باستانی حسنلو، اظهار داشت: تکلیف ساخت و سازهایی که در منطقه میراث فرهنگی قرار گرفته اند باید مشخص شود و در صورت عدم احداث و ساخت و ساز بر اساس نظر کارشناسان باید حق و حقوق همه مردم رعایت شود.

فرماندار نقده از تعیین فضای مناسب برای ساخت و ساز و احداث واحدهای مسکونی مقاوم برای مردم روستای امینلو خبر داد و عنوان کرد: در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید برای پرداخت تسهیلات مقاوم سازی اقدامات لازم را انجام دهد.

یوسفی با اشاره به برنامه دراز مدت حوزه گردشگری نقده خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده برای جذب گردشگر داخلی و خارجی جهت بازدید از این اثر بی نظیر باستانی حسنلو را که سه هزار سال قبل بزرگترین شهر و دژ ایران و خاورمیانه بوده را به شهر تبدیل کنیم.

تپه باستانی حسنلو به همراه مهمترین اثر مکشوفه آن یعنی جام "زرین حسنلو" با قدمتی بیش از هشت هزار سال قبل از میلاد مسیح در نقده استان آذربایجان غربی نمادی از تاریخ کهن ایران اسلامی است این تپه باستانی در میان جلگه ‌ای سرسبز و خرم که به نام «سلدوز» معروف است در کنار دهکده ‌ای به همین نام قراردارد.

تپه باستانی حسنلو یکی از مهمترین اماکن باستانی و تاریخی ایران و جهان به شمار می رود و باستان شناسان ایرانی و خارجی قدمت آن را حدود 800 تا 1400 سال قبل از میلاد تخمین زده اند. حدس دیگر آن است که آثار مربوط به ویرانه های تپه حسنلو در 700 یا 650 سال قبل از میلاد به آتش کشیده شده است.

مهمترین اثر مکشوفه تپه باستانی حسنلو که اهمیت ویژه ای در جهان و باستان شناسی دارد، جام طلایی حسنلو است. وزن این جام 950 گرم، بلندای آن 21 سانتیمتر، قطر آن 25 سانتیمتر و محیط لبه آن 61 سانتیمتر است و در موزه ایران باستان تهران نگهداری می شود.