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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

با بازی نائومی واتس/

زندگی پرنسس دایانا فیلم سینمایی می شود

زندگی پرنسس دایانا فیلم سینمایی می شود

نائومی واتس به زودی در نقش پرنسس"دایانا"، شاهزاده انگلیسی به ایفای نقش خواهد پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به دوسال پایانی زندگی پرنسس دایانا می پردازد  که مرگش ابهامات زیادی داشت و اتهامات زادی را متوجه دربار انگلستان کرد.

"سرگردان در پرواز" نخستین پروژه عظیم سینمایی است که درباره زندگی این شاهزاده انگلیسی ساخته می شود. البته داستان مرگ وی در سال 1997 در پاریس و در یک تصادف رانندگی بارها در تلویزیون و سینما تصویر شده است.

واتس بازیگری است که در انگلستان متولد شده و در استرالیا پرورش یافته و به گفته خودش از بازی در نقش دایانا بسیار شعف زده شده است.

این فیلم را "الیور هارسبیگل " کارگردانی می کند که در سال 2004 فیلم "سقوط" را درباره زندگی "هیتلر" ساخته بود.

کد مطلب 1533917

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