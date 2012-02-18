مازندران میزبان زیر گروه والیبال بانوان کشور شد

معصومه قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات اول تا پنجم اسفند ماه در مجموعه ورزشی امام خمینی ( ره) شهرستان نور برگزار می شود.



وی افزود: مرحله گروهی این رقابتها، در منطقه شمال با حضور استانهای خراسانهای شمالی، جنوبی، رضوی، مازندران گیلان و گلستان به صورت دوره ای در سالن ورزشی دانشگاه مازندران برگزار می شود.



رئیس هیئت والیبال مازندران تصریح کرد: در پایان این مرحله گروهی این منطقه، دو تیم به مرحله بعدی رقابتهای والیبال بانوان دسته دوم باشگاههای کشور صعود خواهند کرد.



قلی زاده ادامه داد: مسابقات والیبال دسته دوم بانوان کشور، در سه منطقه به صورت دوره ای برگزار ودر پایان شش تیم صعود کننده در یک منطقه با هم رقابت و در نهایت دو تیم برتر به مسابقات دسته یک کشور صعود خواهند کرد.



وی اضافه کرد: تیم بابلسر به عنوان نماینده مازندران در مرحله مقدماتی این مسابقات حضور دارد.



رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به اینکه تیم والیبال بانوان بابلسر از شانس های حتمی برای صعود به مرحله بعدی این رقابتها است افزود: هم اکنون این تیم تمرینات منظم و فشرده خود را در بابلسر برگزار می کند.



قلی زاده افزود: تیم های شرکت کننده در این مرحله از 30 بهمن وارد شهرستان بابلسر خواهند شد.