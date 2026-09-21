پاکستان: ۲۸ تروریست در حملات هوایی به افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت اطلاع رسانی پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد که ۲۸ «تروریست» و بمب‌ گذار انتحاری در حملات هوایی در افغانستان کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، حملات هوایی پاکستان به ۳ هدف در افغانستان تمرکز داشت.

این در حالیست که پیشتر اعلام شد، در جریان حملات هوایی بامداد امروز دوشنبه پاکستان علیه ولایت کنر واقع در شرق افغانستان دست کم ۳ تن کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

منابع آگاه اعلام کردند که این حملات هوایی ساعت ۳ بامداد به وقت محلی علیه یک خانه در منطقه باتان واقع در نورغل انجام شد.

حملات دیگری نیز علیه منطقه برمل در ولایت مرزی پکتیکا صورت گرفت.

این حملات در سایه افزایش تنش ها میان دو کشور صورت می گیرد؛ پیشتر اسلام آباد، مقامات دولت موقت فغانستان را به پناه دادن به عناصر جنبش طالبان پاکستان برای انجام حملات علیه این کشور متهم کرده بود. طالبان افغانستان نیز این اتهامات را رد کرده است.