آقامیری: حرم حضرت معصومه (س)کانون تحولات عالم است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری عصر دوشنبه در مراسم تعویض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به جایگاه ویژه این بانوی بزرگوار در تاریخ تشیع اظهار کرد: ورود حضرت معصومه(س) به قم یک هجرت تاریخی و مقدمه‌ای برای شکل‌گیری زمینه‌های یک حرکت تمدنی در جهان اسلام بود.



وی با اشاره به روایتی از امام موسی کاظم(ع) درباره قم افزود: در این روایت آمده است که مردی از قم مردم را به سوی حق و توحید دعوت می‌کند و آنچه از روایات و سخنان بزرگان استفاده می‌شود، این شخصیت بزرگ الهی حضرت امام خمینی(ره) بوده است.



آقامیری با بیان اینکه حرم حضرت فاطمه معصومه(س) در طول قرن‌ها محل رجوع عالمان و بزرگان بوده است، ادامه داد: علامه‌ها، مراجع تقلید و شخصیت‌های برجسته حوزه علمیه، زیارت این بانوی بزرگوار را برای خود مغتنم می‌دانستند و حضور در جوار این حرم شریف همواره برای بزرگان افتخار به شمار می‌آمد.



وی با اشاره به نام شماری از عالمان و مراجع مدفون در قم گفت: حضرت آیت‌الله بروجردی، حضرت آیت‌الله گلپایگانی، حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی و دیگر بزرگان حوزه از جمله شخصیت‌هایی هستند که در سایه این حرم شریف زیست علمی و معنوی داشته‌اند و نزدیکی به مزار حضرت معصومه(س) را برای خود ارزشمند می‌دانستند.



آقامیری خاطرنشان کرد: حرم حضرت معصومه(س) در حقیقت مدرسه‌ای است که بزرگان و شخصیت‌های اثرگذار بسیاری از آن بهره برده‌اند و امام خمینی(ره) و دیگر عالمان و شهدای بزرگ نیز در مسیر این مکتب رشد کرده‌اند.



اهتزاز پرچم یعنی آرمان‌ها را دوباره برافراشتن



وی با اشاره به آیین تعویض پرچم حرم مطهر حضرت معصومه(س) بیان کرد: برافراشته شدن این پرچم تنها یک مراسم نمادین نیست بلکه به معنای زنده نگه داشتن آرمان‌ها و اندیشه‌های شیعه راستین و تجدید عهد با مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) است.



استاد حوزه علمیه ادامه داد: این پرچم یادآور مسیری است که باید در آن آرمان‌های دینی و اعتقادی با جدیت دنبال شود و قم نیز به واسطه وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س) جایگاهی ویژه در این مسیر دارد.



وی با اشاره به جایگاه معنوی شهر قم گفت: بزرگان سفارش کرده‌اند کسانی که دلشان برای زیارت مزار بی‌نشان حضرت زهرا(س) تنگ می‌شود، به قم بیایند و حضرت فاطمه معصومه(س) را زیارت کنند و این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه بلند این بانوی بزرگوار است.



آقامیری افزود: توفیق حضور در چنین آیینی و قرار گرفتن در محضر حضرت معصومه(س) نعمتی است که خداوند متعال نصیب حاضران کرده و باید این فرصت را برای تجدید عهد با مسیر اهل‌بیت(ع) مغتنم شمرد.



وی تصریح کرد: پرچم حرکت تمدن بزرگ اسلامی که در نهایت به تمدن موعود منتهی خواهد شد، از قم به اهتزاز درآمده است و این شهر به برکت وجود حضرت معصومه(س) جایگاهی ممتاز در این مسیر دارد.



قم به برکت حضرت معصومه(س) شرافت یافته است



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه شرافت قم با وجود حضرت فاطمه معصومه(س) پیوند خورده است، اظهار کرد: به تعبیر بزرگان، زمین قم به برکت حضور این بانوی بزرگوار ویژگی متفاوتی پیدا کرده و کسانی که در مسیر سیر و سلوک قدم می‌گذارند، در این شهر از سرعت بیشتری برخوردار می‌شوند.



وی ادامه داد: ما در محضر حضرت معصومه(س) و زیر سایه این بانوی بزرگوار امیدواریم به توفیق الهی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به دست باکفایت حضرت ولی عصر(عج) برسانیم.



آقامیری با اشاره به جایگاه ایران در منظومه اعتقادی شیعه افزود: در جغرافیای ایران مردمانی زندگی می‌کنند که قرار است در شمار پرچمداران و زمینه‌سازان ظهور باشند و مردم این سرزمین بر سر سفره معنوی وجود مقدس امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) قرار گرفته‌اند.



وی خاطرنشان کرد: مردم ایران باید به خود ببالند که در سرزمینی زندگی می‌کنند که در آن حرم امام رضا(ع) و حرم حضرت فاطمه معصومه(س) قرار دارد و این دو وجود نورانی، جایگاهی ویژه در فرهنگ و اعتقادات مردم این سرزمین دارند.



استاد حوزه علمیه با اشاره به جایگاه زن در مکتب اسلام گفت: برخی مکتب اسلام را متهم می‌کنند که جایگاه زن را نمی‌شناسد و اهمیت نقش زن را درک نمی‌کند اما حرم یک بانوی بزرگوار در قم به کانون تحولات اساسی و محل تبیین نگاه اسلام ناب به زن تبدیل شده است.



وی افزود: حرم حضرت معصومه(س) تنها محل زیارت نیست بلکه کانونی برای تبیین نگاه صحیح به زن و خانواده و تبیین جایگاه مادر در فرهنگ اسلامی به شمار می‌رود.



آقامیری با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره مسئله زن ادامه داد: امام خمینی(ره) تأکید داشتند که رویکرد ما در مسئله زن، رویکردی تهاجمی است و باید نگاه صحیح اسلام به جایگاه زن و خانواده در جامعه تبیین شود.



وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و هفته دفاع مقدس گفت: مراسم تعویض پرچم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) فرصتی برای اعلام عزای بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س)، تکریم ارزش‌های دینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید است.