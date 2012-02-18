تپه های شنی ریگان در انتظار گردشگران/ تهدیدی که به فرصت تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مناظر بدیع و چشم اندازهای طبیعی شهرستان ریگان تپه های شنی آن است که در روستای علی آباد پشت ریگ با ارتفاع 75متر و عرض آنها به طول پنج کیلومتر است که بازدیدکنندکان زیادی در طول روز از آنها بازدید می کنند.

علی ابراهیم پور، دهیار روستای علی آباد پشت ریگ ریگان در رابطه با این جاذبه های طبیعی می گوید با راه اندازی تعدادی آلاچیق و راه مناسب در این منطقه روزانه 50 گردشگر و مسافر از این جاذبه های گردشگری طبیعی بازدید می کنند.

وی افزود: در فصل بهار پاییز و زمستان بیشترین استقبال از این جاذبه ها توسط گردشگران و مردم صورت می گیرد.

وی گفت: در فصول متفاوتی از سال به مقدار 5 متر به این تپه ها افزوده می شود.

دهیار این روستا می گوید: قبلا این شنها باعث مشکلاتی برای این روستا می شدند اما با اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری و با مالچ پاشی جلوی هجوم آنها به روستا گرفته شده و اکنون یک منبع درآمدزایی برای روستا در آینده خواهند شد.

از مزایای این تپه های شنی ریگ درمانی آنها است که تعدادی از ساکنان با توجه به بیماریهای پوستی درد استخوان در این مکان ریگ درمانی می کنند.

همچنین از دیگر مزایای آن آموزش پرواز پاراگلایدر در این تپه های شنی است که با توجه به اینکه مکان خوبی برای آموزش هستند از احتمال آسیب دیدگی جلوگیری می کند.

فرماندار ریگان گفت: این منطقه یکی از مناطق بکر و منحصر به فرد در استان و کشور و حتی در دنیا است که از نظر درمانی برای بعضی از بیماریها بسیار مفید است و از کسانی که قصد سرمایه گذاری در این منطقه را داشته باشند حمایت می کنیم

محمد برزنگ با اشاره به استقبال خوب شهروندان ریگانی و گردشگران از این تپه های شنی، امکانات اولیه مثل فراهم آوردن جا و مکانی برای استراحت/ف نصب تعدادی آلاچیق به صورت طبیعی، نصب سرویس بهداشتی و ایجاد راه مناسب برای دسترسی به آنها از اقدامات اولیه برای این تپه های منحصر به فرد در شهرستان است.

وی یادآور شد: این تپه های شنی در 13 کیلومتری شهرستان و در روستای علی آباد پشت ریگ قرار دارند.

شهروندان ریگانی نیز در این خصوص با ابراز خرسندی از تبدیل تهدیدی که به صورت هجوم شنهای روان به مزارع و خانه های آنها به فرصتی برای کسب درآمد تبدیل شده است خواستار توجه بیشتر و ایجاد زیرساختهای گردشگری برای توسعه منطقه هستند.

موسی سلطان آبادی یکی از شهروندان ریگانی گفت: از زمان پیگیری مسئولان در رابطه با تپه های شنی شهرستان ریگان آخر هفته با خانواده از این مناظر طبیعی بازدید و ساعاتی از روز را در کنار این مناظر سپری می کنیم زیرا انسان با دیدن این مناظر بدیع خستگی یک هفته کاری را فراموش می کند.

محمدجواد قربانی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ریگان افزود: مسابقات فوتبال ساحلی در حاشیه بلندترین تپه های شنی برگزار می شود که این امر باعث اشتیاق جوانان به امر ورزش و بازدید از این مناظر بدیع می شود.

وی افزود: با گسترش زمین فوتبال ساحلی درآینده نزدیک والیبال در این مکان راه اندازی خواهد شد.