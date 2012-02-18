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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

امروز در جشنواره مطبوعات/

نویسندگان سه مقاله مرتبط با شهدای هسته‌ای تقدیر می‌شوند

نویسندگان سه مقاله مرتبط با شهدای هسته‌ای تقدیر می‌شوند

نویسندگان سه مقاله مرتبط با شهدای هسته‌ای کشور امروز در مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها به صورت ویژه تقدیر می‌شوند.

یوسف غروی قوچانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها ساعت 14 امروز شنبه 29 بهمن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی وی، سایر دست‌اندرکاران این دوره از جشنواره و اهالی مطبوعات در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

به گفته وی در این مراسم بیانیه پایانی هیئت داوران از سوی امیدعلی مسعودی یکی از داوران جشنواره قرائت و سپس جوایز نفرات برگزیده و شایسته تقدیر به آنها اعطا می‌شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشت خبری این جشنواره، مبلغ نقدی جوایز نفرات برترجشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها را در سال جاری 5 میلیون تومان اعلام کرده بود. به گفته وی جوای زنفرات شایسته تقدیر همانند سال‌های گذشته و بدون تغییر است.

یوسف غروی قوچانی دبیر این جشنواره همچنین با بیان اینکه «کتاب حاوی آثار برگزیده جشنواره هجدهمین نیز عرضه می‌شود» از مراسم ویژه تقدیر از نویسندگان 3 مقاله مرتبط با شهدای هسته‌ای کشور در بخش جنبی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها خبر داد.

امسال و در هجدهمین دوره این جشنواره 14 هزار و 20 اثر داوری شد. کل فرآیند برگزاری جشنواره هجدهم 8 ماه به طول انجامید و در این مدت 90 نفر از مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران و پیشکسوتان مطبوعات کشور به عنوان داوران جشنواره کار ارزیابی آثار را در مراحل ابتدایی و میانی انجام دادند.

داوران مرحله نهایی این جشنواره هم شامل 9 نفر بودند که اسامی آنها به قرار زیر است: پروفسور کاظم معتمدنژاد، علی اکبر اشعری، دکتر همایون، رضا مقدسی، امیدعلی مسعودی، محمدمهدی فرقانی، امیر محبیان، ساسان والی‌زاده و بیژن مقدم. 

کد مطلب 1536739

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