یوسف غروی قوچانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها ساعت 14 امروز شنبه 29 بهمن با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون مطبوعاتی وی، سایر دست‌اندرکاران این دوره از جشنواره و اهالی مطبوعات در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

به گفته وی در این مراسم بیانیه پایانی هیئت داوران از سوی امیدعلی مسعودی یکی از داوران جشنواره قرائت و سپس جوایز نفرات برگزیده و شایسته تقدیر به آنها اعطا می‌شود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشت خبری این جشنواره، مبلغ نقدی جوایز نفرات برترجشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها را در سال جاری 5 میلیون تومان اعلام کرده بود. به گفته وی جوای زنفرات شایسته تقدیر همانند سال‌های گذشته و بدون تغییر است.

یوسف غروی قوچانی دبیر این جشنواره همچنین با بیان اینکه «کتاب حاوی آثار برگزیده جشنواره هجدهمین نیز عرضه می‌شود» از مراسم ویژه تقدیر از نویسندگان 3 مقاله مرتبط با شهدای هسته‌ای کشور در بخش جنبی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها خبر داد.

امسال و در هجدهمین دوره این جشنواره 14 هزار و 20 اثر داوری شد. کل فرآیند برگزاری جشنواره هجدهم 8 ماه به طول انجامید و در این مدت 90 نفر از مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران و پیشکسوتان مطبوعات کشور به عنوان داوران جشنواره کار ارزیابی آثار را در مراحل ابتدایی و میانی انجام دادند.

داوران مرحله نهایی این جشنواره هم شامل 9 نفر بودند که اسامی آنها به قرار زیر است: پروفسور کاظم معتمدنژاد، علی اکبر اشعری، دکتر همایون، رضا مقدسی، امیدعلی مسعودی، محمدمهدی فرقانی، امیر محبیان، ساسان والی‌زاده و بیژن مقدم.