جزئیات شرایط دانشجویان سال آخر در کنکور ارشد گروه پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبانی که یکسال از زمان فارغ التحصیلی شان نگذشته و در آزمون سال 90 نیز شرکت کرده و در حال حاضر طرح خود را شروع کرده اند در صورتی که تا تاریخ 31 شهریور ماه 91 دوره را به اتمام می رسانند؛ مجاز به شرکت در آزمون سال 91 هستند.

همچنین دانشجویانی که سال گذشته به عنوان دانشجوی ترم آخر در آزمون سال 90 شرکت کرده اند و هنوز طرح خود را نیز نگذرانده اند، به شرطی که در زمان ثبت نام در آزمون یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل آنان نگذشته باشد، می توانند در آزمون سال 91 شرکت کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان می توانند مبلغ ثبت نام به میزان 145 هزار ریال (14 هزار و 500 تومان) را علاوه بر شماره حساب 6/1278 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک های ملی به شماره حساب 2173319015000 سیبا قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به نام خزانه داری کل پرداخت کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از 24 بهمن ماه 90 آغاز شده است و تا 12 اسفندماه ادامه دارد. آزمون کارشناسی ارشد در 25 شهر و 55 رشته در روزهای اول و دوم تیرماه 91 برگزار می شود.