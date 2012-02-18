پایتخت به استقبال از بهار می رود

به گزارش خبرگزاری مهر،سید جعفرتشکری هاشمی با تأکید بر این که برای خریدهای نوروزی اسفند ماه و ترافیک روزهای آخر سال نیز تدابیر و تمهیدات ویژهای اندیشیده شده، اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل شهری در سه بخش اتوبوسرانی، تاکسیرانی و مترو با همه ظرفیت خود در ماه پایانی سال خدمات رسانی خواهد کرد.
تشکری هاشمی با اشاره به این که نسبت به شناسایی معضلات و نیازها و تهیه فهرستی از اقدامات بر اساس اولویتها و اعتبارات در سطح مناطق اقدام شده، تصریح کرد: انجام برنامههای نظارت دورهای در سطح کلان و بازدیدهای منطقهای این معاونت از سطح مناطق در شناخت وضع موجود و مسائل و مشکلات مناطق مؤثر بوده است.
وی با تأکید بر مرمت، بهسازی و افزایش داشتههای موجود در زمینه امکانات و تجهیزات ترافیکی، اضافه کرد: همزمان نسبت به بسترسازی استفاده از فن آوری های نوین حمل و نقلی اقدام و با همکاری معاونت فنی و عمرانی نسبت به بهسازی معابر سوارهروها و پیادهروها اقدام میشود.
مهندس تشکری هاشمی در زمینه بهسازی معابر سوارهرو، به لکهگیری آسفالت و خطکشی معابر بزرگراهی و شریانی اشاره کرد و افزود: علاوه بر این امکاناتی مانند تابلوهای راهنمای مسیر و علائم رانندگی مورد تعمیر و مرمت قرار گرفته و تجهیزاتی مانند چراغهای راهنمایی و تجهیزات پوسته ترافیکی به روزرسانی میشود.
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات سختافزاری، مجموعهای از برنامههای آموزشی و فرهنگی در زمینه آموزش و فرهنگسازی ترافیک دیده شده که از جمله میتوان به اهدای هدایایی تحت عنوان عیدانه به مسافران خروجی و ورودی در آخرین روز سال 90 و نخستین روز سال 91 را نام برد.
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