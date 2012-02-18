دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینهسوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در خصوص جایگاه جان هیک در فلسفه دین به خبرنگار مهر گفت: جان هیک یکی از مطرحترین و برجستهترین فیلسوفان دین در مغرب زمین بود.
وی افزود: شاید بتوان او را جزو دو یا سه نفر از فیلسوفان دین مطرح مغرب زمین نام برد. فقدان او ضایعه بزرگی در این حوزه مطالعاتی است.
مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: او در طول زندگی خود حوزههای مختلف و گوناگونی را مورد مطالعه قرار داد. او در دورهای که دشمنی با دین و باورهای دینی خیلی زیاد بود از باورهای دینی و اینکه این باورها دارای انسجام و عقلانی هستند دفاع کرد.
وی تأکید کرد: در واقع جان هیک در دهه 1960 و 1970 میلادی از باورهای دینی به عنوان باورهای عقلانی و منسجم دفاع کرد. او از عقلانی بودن باور به خدا صحبت میکرد و از عشق به او سخن میراند و این در حالی بود که جهان در مسیر شر حرکت میکرد.
فیلسوف دین معاصر تصریح کرد: جان هیک یکی از مدافعان جدی زندگی پس از مرگ بود. مطالعات هیک در حوزه ادیان سبب شد او با روی گشاده به ادیان بزرگ جهانی نگاه کند، وی معتقد بود ادیان بزرگ جهانی باعث پیوند و ارتباط انسان با پروردگار میشوند.
استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: او ادیان بزرگ جهانی را معتبر میدانست و در مطالعات اخیر خود معتقد به پلورالیسم دینی بود و به طور خستگیناپذیری در جهت گفتگو میان سنتهای دینی تلاش کرد.
وی افزود: او از این جهت که در مسیری غیر از مسیر اشتباه زمانه خود حرکت میکرد و انتقادات را به جان میخرید اندیشمندی شجاع بود. علاوه بر این شجاعت او فردی باهوش بود.
استاد کالج سنت اولاف مینهسوتای آمریکا در پایان تصریح کرد: او فردی باایمان و دارای افکار و آرایی منسجم بود و موضوعاتی را مورد مطالعه قرار می داد که کمتر کسی به آنها توجه و نظر داشت .
به گزارش مهر، جان هیک فیلسوف دین و نظریه پرداز و واضع تکثرگرایی دینی روز بیستم بهمن ماه امسال در سن 90 سالگی درگذشت.
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