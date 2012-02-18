به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقاشیان تازه‌ترین آثار خود را در نمایشگاهی با عنوان نیستان از روز جمعه 5 اسفند ماه در این گالری به نمایش می‌گذارد.

نمایشگاه نقاشی‌خط نیستان حاصل اندیشه‌های این هنرمند در ارتباط با فضای تفکری مولاناست. نقاشیان در رابطه با این آثار می‌گوید: جذبه‌ای چند ساله که در وجودم به قلیان آمده و حاصلش، مجموعه‌ای است که نفیری و فریادی است از کنایه وجود در قالب فرم و رنگ و خوشنویسی.

وی افزود:‌ این نمایشگاه، حکایتی است که نی راوی آن است نه من. نی‌ای که از نیستان وصلش جدا مانده و فریادش را به جان مخاطب ساطع می‌کند.

محمد سعید نقاشیان متولد سال 1356 دانش‌آموخته رشته گرافیک کارشناسی ارشد از دانشگاه سوره تهران است.

14 اثر نمایشگاه نیستان با تکنیک ترکیب مواد روی بوم در ابعاد مختلف خلق شده‌اند. این بیستمین نمایشگاه انفرادی محمد سعید نقاشیان به شمار می‌رود. او تاکنون بیش از 20 نمایشگاه داخلی و خارجی را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.

این نمایشگاه، جمعه 5 اسفند ماه از ساعت 16 افتتاح می‌شود و تا 12 اسفند ماه از ساعت 16 تا 20 برای بازدید عموم دایر خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به آدرس خیابان دکتر بهشتی، خیابان صابونچی(مهناز)، کوچه مهماندوست، شماره 8 مراجعه کنند.