سالن معراج بیمارستان قائم و امام رضا مشهد تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه هفت مشهد گفت: پروژه تقاطع غیر هم سطح غدیر با اعتباری بالغ برسه میلیارد و 500 میلیون ریال با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

مجید محمدی فر افزود: فاز دو تقاطع غدیر پروژه در وسعتی حدود112 هزار و 200 متر مربع از سال 88 آغاز و در سال 89 به پایان رسیده که این اعتباری بیش از 8 میلیارد و 400 میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: فاز سه این پروژه هم اکنون با صرف اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال در حال احداث است.

شهردار منطقه 7 با بیان این مطلب که تقاطع غیر همسطح مهمترین تقاطع ورودی جنوب شرق مشهد است، اظهار داشت: در فاز دو و سه این پروژه 10 هزار متر مربع چمن و 165 اصله درخت تزیینی در داخل صفحات مواج بتنی کاشته شده و همچنین سیستم آبیاری تحت فشار و شلنگی برای مواقع اضطراری در مساحت دو هکتار اجرا شده است.

وی با اشاره به اقداماتی که در فاز سه پروژه تقاطع غدیر در حال اجراست ، تصریح کرد‌: عملیات تایل فرش و دیوارچینی با سنگ لاشه، تعویض کردن جداول و کانال جمع آوری آبهای سطحی، نصب گارد ریل و هند ریل در این تقاطع در حال اجراست.

شهردار منطقه 7 با توجه به نزدیک شدن سال نو بیان کرد: این پروژه مانند سایر پروژه های عمرانی، برای روان شدن ترافیک از 15 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی تعطیل خواهد شد.

سالن معراج بیمارستان قائم و امام رضا (ع) تعطیل شد

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد گفت: در راستای تامین آسایش و رفاه شهروندان سالن معراج بیمارستان قائم و امام رضا (ع) تعطیل شد.

کمال الدین شاهچراغی افزود: با توجه به اینکه سالن معراج بیمارستان قائم و امام رضا(ع) در بافت مسکونی واقع شده بود تبعات ناخوشایندی را برای اهالی ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: از طرفی وجود این سالن های معراج باعث ازدیاد جمعیت و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده بود که تاثیر روانی منفی و سوء بهداشتی به وجود آورده بود.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد عنوان کرد: همچنین ساختمان سالن معراج نیز فاقد معماری مطلوب بود که این باعث نازیبا شدن سیما و منظر شهری شده بود.

شاهچراغی ادامه داد: در حال حاضر در جلسه با حضور مسئولان پزشکی قانونی شهرداری نسبت به ایجاد فضایی در بهشت رضا(ع) به منظور جابجایی پزشکی قانونی اعلام آمادگی کرده است.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری مشهد به دنبال متمرکز کردن امور متوفیات در بهشت رضا(ع) است.

مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد گفت: درحال حاضر 11 آرامستان غیرمجاز در شهر مشهد وجود داشته است که همه آنها حصار کشی شده اند و همچنین در این آرامستان ها به منظور جلوگیری از دفن غیرمجاز نگهبان مستقر شده است.

شاهچراغی بیان داشت: در طرح جدید آرامستان های غیر مجاز نیز به منظور کمک به سرانه به فضای سبز تبدیل می شود.

نصب دوربین های کنترل سرعت در بزرگراه‌های شهر مشهد

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: با نصب دوربین های نظارت تصویری و ثبت سرعت در سطح شهر احتمال خطر تصادفات 25 تا 35 درصد کاهش یافته است.

مهدی امامی میبدی افزود: این دوربین ها در بزرگراه های شهید کلانتری، وکیل آباد، امام علی(ع)، خاتم‌الانبیاء و کمربندی صد متری نصب شده است.

وی تعداد این دوربین ها در سطح شهر مشهد را 12دوربین اعلام کرد و اظهار داشت: این دوربین ها به طور همزمان تصویر خودرو، پلاک و نحوه تخلف را ثبت می کند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد فرهنگ‌سازی‌ را عامل مهمی در اصلاح رفتار رانندگان و افزایش ایمنی عابران دانست و استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی مانند تابلوهای پیام متغیر خبری را روشی مؤثر برای اطلاع‌رسانی و آگاه ‌سازی‌ رانندگان از وضعیت ترافیکی در سطح شهر عنوان کرد.

امامی در توضیح اقدام‌های مرکز کنترل ترافیک مشهد به‌عنوان متولی استفاده از سامانه حمل‌ ونقل هوشمند برای افزایش ایمنی شهروندان، از به‌کار‌گیری دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی به‌عنوان مهم‌ترین این اقدام‌ها یاد کرد.

وی افزود: تخلفات رانندگی به ویژه سرعت غیرمجاز یکی از مهم‌ترین عوامل تصادفات است و دوربین‌های ثبت سرعت به‌عنوان اقدامی بازدارنده برای اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان عمل می‌کند.

گلباران مزار شهدا در آرامستان خواجه ربیع

شهردارمنطقه یک گفت: ناحیه دو شهرداری این منطقه طی مراسمی درجوار مزارشهدا، این مکان را گلباران و عطر افشانی کردند.

مسعود ایاز افزود: دراین مراسم که باتوجه به تصویب شورای اسلامی شهرمحلات این ناحیه شکل گرفته بود، اعضای این شورا و جمعی از مسئولان این ناحیه نیز حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه این شورا شامل محله های ارشاد، سجاد و فلسطین می شود، تصریح کرد: این مراسم با هدف تکریم و تجدید پیمان با آرمان های شهدا برگزار شد.