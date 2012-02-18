وظیفه نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای حساس است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فیضی بعد از ظهر شنبه در نشست توجیهی آموزشی نمایندگان فرماندار کرج در شعب اخذ رای، با بیان اینکه انتخابات در کشور ما توسط مردم برگزار می شود، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مجری انتخابات هستند ولی در نهایت این مردم هستند که انتخابات را برگزار می کنند.

وی افزود: بر همین اساس و با دستور شورای انتخابات از سوی وزارت کشور، مجوز انتخاب 30 نفر معتمد شهر به فرمانداریها داده شد و در نهایت هشت نفر از این جمع به عنوان اعضا هیئت اجرایی انتخابات در شهرستان انتخاب شدند.

فیضی همچنین گفت: توسط همین هیئت برای هر شعبه اخذ رای بین پنج تا هفت نفر معتمد محلی انتخاب شد تا کارها و امور مربوط به آن شعبه را انجام دهند.

عضو هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کرج با خاص توصیف کردن موقعیت نمایندگان فرماندار اذعان داشت: این افراد موظف به تامین نیازهای شعبه هستند و به همین لحاظ، کار از حساسیتی بالا برخوردار است.

وی دیگر کار اصلی نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای را پاسخگویی به سوالات حقوق اعضای شعبه برشمرد.

به گفته فیضی انتخاب نمایندگان فرماندار با در نظر گرفتن شرایطی خاص و از بین کارمندان ادارات صورت گرفته است.

فیضی همچنین در خصوص اخلاق در انتخابات به ذکر برخی مختصات اخلاقی از جمله تقوا، امانتداری، تحمل مشکلات و..... اشاره کرد و دراین زمینه سخن گفت.

استقرار سه مامور انتظامی در شعب اخذ رای

عضو هیئت اجرایی انتخابات شهرستان کرج در بخشی دیگراز سخنانش از استقرار سه مامور انتظامی در شعب اخذ رای خبر داد و گفت: سه مامور انتظامی نیز در روز رای گیری در شعبه ها حضور دارند و تحت الامر ناظران شعب خواهند بود.

وی افزود: این ماموران در قسمت ورودی، خروجی و همچنین محوطه محل رای گیری حضور خواهند داشت و امنیت محل رای گیری را تامین خواهند کرد.

فیضی یادآور شد: تحویل صندوق اخذ رای و تعرفه ها به نمایندگان فرمانداریها، یک روز قبل از آغاز رای گیری و با مراجعه نمایندگان به محل فرمانداری انجام می شود.