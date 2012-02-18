نامزدهای انتخاباتی برای انسجام و حضور حداکثری مردم تلاش کنند

محمد آقاجانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین به رقابت سالم نامزدها در انتخابات تاکید کرد و افزود: نامزدها در تبلیغات خود به سمت تخریب، تضعیف افراد نرفته و وعده های دروغ نیز به مردم ندهند.

وی با اشاره به اینکه وحدت و انسجام ملت عامل مهمی در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شد، اظهارداشت: این وحدت در طول تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی همیشه موجب هراس و ناامیدی دشمنان انقلاب و اسلام بوده است.

فرماندار لاهیجان گفت: در حال حاضر نیز مشارکت حداکثری همه اقشار در انتخابات نهم نشان دهنده وحدت ملی در پشتیبانی از نظام، انقلاب و ولایت فقیه است.

وی افزود: شهرستان لاهیجان از هر نظر آماده برگزاری انتخابات سالم و قانونمند نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و هیئتهای اجرایی، نظارت، بازرسی و انتظامی و امنیتی آمادگی کامل برای اخذ آرای مردم دارند.

آقاجانزاده همچنین از مسئولان دستگاههای اداری خواست ضمن حفظ بی طرفی، زمینه حضور گسترده مردم را در پای صندوقهای رای فراهم آورند.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات سالم و جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات یک راهبرد است، یادآورشد: آحاد مردم با هوشیاری، بصیرت و آگاهی به دنبال انتخاب کاندیدای اصلح باشند.