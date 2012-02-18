240 هیئت مذهبی در بروجن فعالیت می کند

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 240 هیئت مذهبی در شهرستان بروجن گفت: از این تعداد هیئت 200 هیئت مختص آقایان و 50 هیئت به بانوان اختصاص دارد.

وی بیان داشت: شهر بروجن دومین شهر بزرگ چهار محال و بختیاری است و یکی از شهرهایی است که بیشترین هیئت های مذهبی را در خود گنجانده است.

وی تاکید کرد: برگزاری مراسم عزاداری درتاسوعا و عاشورا، برگزاری جشنها، برگزاری مراسم دعا و تلاوت قرآن و .... از اقدامات این هیئت های مذهبی در این شهرستان است.

بروجن در فاصله 55 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.