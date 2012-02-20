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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

ممنوعیت فروش مصنوعات‌خارجی طلا/مردم درخرید شب‌عید مراقب عیارطلا باشند

ممنوعیت فروش مصنوعات‌خارجی طلا/مردم درخرید شب‌عید مراقب عیارطلا باشند

عضو اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر با بیان اینکه خرید و فروش مصنوعات خارجی طلا از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ممنوع شده است، گفت: مردم در خریدهای شب عید خود مراقب کیفیت و عیار طلا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، هومن زنگنه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش استحصال طلا گفت: هم اکنون علیرغم وجود تعداد محدودی کارخانه طلا، تنها 10 درصد نیاز مصرف کشور تامین می‌شود و مابقی باید از سایر کشورهای دنیا وارد کشور شود، این در حالی است که واردات طلا به صورت رسمی و از طریق قانونی صورت نمی‌گیرد و 70 درصد کالای موجود در بازار قاچاق است.

عضو اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر افزود: در حال حاضر، 2 تا 3 هزار واحد زیرزمینی طلا در کشور وجود دارد که امید می‌رود بتوان ساماندهی آنها را انجام داد، چراکه همین واحدها بر هم زننده بازار هستند.

وی در پاسخ به سوال مهر با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان، خرید و فروش مصنوعات خارجی طلا را ممنوع کرده است، گفت: مردم در ایام شب عید که تقاضا برای خرید طلا و جواهر در کشور بالا می‌رود باید مراقب به کیفیت و عیار طلا باشند، چراکه برخی از فضای پرتقاضای شب عید سوءاستفاده می‌کنند.

به گفته زنگنه، زمانی پای مصنوعات خارجی طلا به کشور باز می‌‎شود که توانایی پاسخگویی به نیاز داخلی وجود نداشته باشد، بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که تنها 5 تا 10 درصد طلای مورد نیاز بازار، از طریق داخلی تامین می‌شود، باید اجازه داد تا طلا وارد کشور شود، چراکه ورود طلای ساخته شده سبب می‌شود که رقابت میان تولیدکنندگان ایرانی بالا گیرد و بتوان از طرحها و مدل‌های روز دنیا، استفاده کرد.

وی اظهار داشت: طلای ایران باید مطابق با استانداردها و طرحهای روز دنیا ساخته و در اختیار مردم قرار گیرد، بنابراین دولت باید تسهیلات و امکانات لازم را در این زمینه فراهم کند. این در حالی است که هم اکنون به دلیل عدم وجود رقابت در بازار، قیمت تمام شده بالا است و دولت باید برای این قیمت تمام شده چاره اندیشی کند.

کد مطلب 1539029

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