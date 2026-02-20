بازداشت چهار گرداننده صفحات مجازی در ملارد به اتهام تشویش اذهان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی ملارد، صبح جمعه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: مأموران این شهرستان در جریان رصد و پایش فضای مجازی، چهار گرداننده صفحات فعال در شبکههای اجتماعی را شناسایی و بازداشت کردهاند.
به گفته او، این افراد صفحاتی با مجموع حدود ۶۳ هزار دنبالکننده را مدیریت میکردند و بنا بر اعلام پلیس، با انتشار مطالبی در حمایت از برخی جریانها و طرح موضوعاتی که «تشویش اذهان عمومی» تلقی شده، قصد برهمزدن نظم عمومی را داشتهاند.
فرمانده انتظامی ملارد افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
پلیس تأکید کرده است که رصد فعالیتهای مجازی با هدف مقابله با مواردی که به گفته این نهاد «تهدیدکننده امنیت روانی جامعه» باشد، ادامه خواهد داشت.
