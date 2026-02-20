  1. استانها
  2. تهران
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

بازداشت چهار گرداننده صفحات مجازی در ملارد به اتهام تشویش اذهان عمومی

ملارد- فرمانده انتظامی ملارد از شناسایی و بازداشت چهار نفر خبر داد که به گفته پلیس، با انتشار مطالبی جنجال برانگیز موجب اخلال در امنیت روانی جامعه شده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی ملارد، صبح جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: مأموران این شهرستان در جریان رصد و پایش فضای مجازی، چهار گرداننده صفحات فعال در شبکه‌های اجتماعی را شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

به گفته او، این افراد صفحاتی با مجموع حدود ۶۳ هزار دنبال‌کننده را مدیریت می‌کردند و بنا بر اعلام پلیس، با انتشار مطالبی در حمایت از برخی جریان‌ها و طرح موضوعاتی که «تشویش اذهان عمومی» تلقی شده، قصد برهم‌زدن نظم عمومی را داشته‌اند.

فرمانده انتظامی ملارد افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

پلیس تأکید کرده است که رصد فعالیت‌های مجازی با هدف مقابله با مواردی که به گفته این نهاد «تهدیدکننده امنیت روانی جامعه» باشد، ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6754350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها