به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان خراسان رضوی آغاز و علاقه‌مندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیه‌ها می‌توانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیه‌ها شرکت کنند.

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره "رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ"در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.دنیا و آخرت از آن خداست

۲.دعاجهت افزایش صبر و ثبات قدم

۳.رعایت انصاف

۴. پرهیز از اسراف

سوال روز دوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در یزد

شرکت‌کنندگان باید امروز جمعه یکم اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال نمایند.

به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء می‌شود.

همراهان با این طرح می‌توانند اپلیکیشن زندگی با آیه‌ها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهره‌مند شوند.

