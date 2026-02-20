وودی هارلسون به دونالد ترامپ تاخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بازیگر فیلم «سرزمین زامبی‌ها» با ذکر دیدگاه‌هایش درباره ترامپ، به شدت به وی تاخت.

وودی هارلسون، بازیگر که دهه‌ها از چهره‌های اصلی تلویزیون و سینما بوده، علیه رئیس جمهور آمریکا موضع گرفت و همچنین اعتراف کرد که سال ۲۰۰۲ ملاقاتی شخصی با ترامپ و همسرش ملانیا داشت.

وی به آسوشیتدپرس در مورد ترس‌هایش از آینده به دلیل دولت فعلی توضیح داد.

این بازیگر در مراسم افتتاحیه فیلم بیوگرافی لیندون بی. جانسون با عنوان «LBJ» موضع خود را آشکار کرد و بین این درام حقوق مدنی دهه ۶۰ و دستورات جنجالی ترامپ مقایسه‌هایی انجام داد.

هارلسون در ادامه به نژادپرستی و تعصبی که از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا دیده می‌شود، اشاره کرد و گفت: ما در حال بازگشت به عقب هستیم.

وی با بیان اینکه ما به یک «رئیس جمهور عالی» به عنوان جایگزین ترامپ که «نفرت را تحریک می‌کند»، نیاز داریم گفت بعید است که او از سمت خود کناره‌گیری کند.

این بازیگر که سابقه ملاقاتی شخصی با ترامپ و ملانیا دارد، ممکن است تا حدودی برمبنای درک رو در رویی که از ترامپ دارد، به این نتیجه رسیده باشد.

این بازیگر درباره این ملاقات پیشتر هم صحبت کرده و گفته که تجربه خوبی نبود.

او گفت: ... ملانیا هم بود، البته آن زمان هنوز ازدواج نکرده بودند و بگذارید به شما بگویم، شام وحشتناکی بود. دو ساعت و نیم. سر یک میز با حضور ۴ نفر، هر کس باید حدود ۲۵ درصد مکالمه را داشته باشد، درست است؟ من می‌گویم ملانیا شاید ۰.۱ درصد. من حدود ۱ درصد و ترامپ بقیه را گرفت.

در این شام که در برج ترامپ ترتیب داده شده بود، جسی ونتورا فرماندار سابق مینه‌سوتا که هارلسون را دعوت کرده بود، هم حضور داشت.

هارلسون در ادامه به شخصیت ترامپ به عنوان یک مسئله تاکید کرد و به این رسانه گفت: من اهل هالیوود هستم، افراد خودشیفته زیادی دیده‌ام اما این مرد فراتر از هر چیزی بود. او مرا شگفت‌زده کرد.

این شام برای بازیگر فیلم «سرزمین زامبی‌ها» آنقدر ناراحت‌کننده بود که در یک لحظه، قبل از اینکه دوباره به هجوم کلمات برگردد، رفت روی تراس تا سیگار بکشد.

اما در یک لحظه، مکالمه تغییر جهت داد و ترامپ به او گفت: من ۴ میلیارد دلار ثروت دارم، اما وقتی بمیرم، مهم نیست چقدر به جا بگذارم، می‌دانم فرزندانم سر آن دعوا خواهند کرد.