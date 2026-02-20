به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان قاضی زاده هاشمی در رابطه با گلایه برخی از فدراسیون های ورزشی در رابطه با بودجه اختصاصی به آنها اظهار داشت: بودجه ورزش کشور در دو بخش ساختار وزارت ورزش و جوانان و کمک به بخش قهرمانی تقسیم می‌شود که عدد قابل توجهی در دل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد. همچنین بودجه‌ای برای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک در نظر گرفته شده است تا مسابقات آسیایی و المپیک پوشش داده شود و فدراسیون‌هایی که در این رویدادها حضور دارند، بخشی اندک از این بودجه نیز به آنها اختصاص می‌یابد.»

وی افزود: مجلس در قالب جدول ۱۲ اعتباری را برای حوزه ورزش تصویب می‌کند. لیستی که اخیراً منتشر شده است، هیچ‌کدام از ردیف‌های آن به تصویب صحن علنی مجلس نرسیده و صرفاً به صورت عمومی در دسترس قرار گرفته، بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد. این جدول در ابتدا شامل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش اندکی از آن به ورزش اختصاص داشت و با کمک انجمن‌های صنایع و معادن، این بودجه به ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو فراکسیون ورزش و تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در حال حاضر، توزیع این مبلغ قرار است در برنامه تنظیم و بودجه شکل بگیرد و ممکن است رقم هزار و ۸۰۰ و ۳۰ میلیارد تومان تغییر کند و حتی بیشتر شود. این اعدادی که برای فدراسیون‌ها تنها به صورت پیشنهاد ارائه شده، هنوز تصویب نشده و ممکن است با برخی از ورزش‌ها تناسب نداشته باشد. دغدغه برخی روسای فدراسیون ها درست و به حق است و باید تمامی شاخص‌ها، از جمله اعزام‌ها و ... در نظر گرفته شود.

قاضی‌زاده هاشمی در پایان گفت: باید شاخص‌گذاری دقیقی برای تمامی رشته‌های ورزشی انجام شود و متناسب با آن، توزیع بودجه صورت گیرد. ما با همه روسای فدراسیون‌های ورزشی ارتباط داریم و این وظیفه و تکلیف ما به عنوان خادمان کوچک ملت ایران است.