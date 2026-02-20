هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از اسفندماه ۱۴۰۴ شاخص کیفیت هوای شهر در ۲۴ ساعت گذشته با رسیدن به عدد ۱۲۶ در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته و هم‌اکنون نیز با شاخص ۱۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

بر اساس داده‌های هواشناسی، امروز جمعه ۱ اسفند وضعیت جوی صاف گزارش شده است.

بررسی داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نشان می‌دهد کیفیت هوای شهر در اکثر نقاط در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در ایستگاه های نخریسی، وحدت و رسالت در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه ها قرار دارد، ایستگاه های طرق و امامیه در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفته و در دیگر ایستگاه‌های سطح شهر کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.