شکرالهی: توسعه اقتصاد ملی مستلزم توسعه اقتصاد روستایی و بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شکرالهی، صبح جمعه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان که با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور در کهنوج برگزار شد، گفت: توسعه اقتصاد ملی مستلزم توسعه اقتصاد روستایی و بومی است و اگر روستاها ناامید شوند، تبعات آن دامن کل کشور را خواهد گرفت.
وی با اشاره به بحران آب در شهرستانهای جنوبی استان کرمان افزود: مردم در فصل تابستان با مشکلات جدی تأمین آب مواجه هستند و این مسأله نیازمند اقدام فوری است.
نماینده مردم شهرستان های کهنوج، قلعه گنج، فاریاب، رودبار جنوب و منوجان در مجلس ادامه داد: این منطقه سالانه حدود چهار و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکند و دارای ۱۲ هزار نفر شتر است که میتواند فرصت مناسبی برای معیشت و اشتغال پایدار روستایی باشد.
وی همچنین بر اهمیت صنایع دستی زنان روستایی و عشایری و تولید فرش به عنوان ظرفیتهای مهم اشتغال تأکید کرد و گفت: این حوزهها باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.
شکرالهی، افزود: کمیته امداد، بنیاد مسکن و مدیریت توسعه روستایی سه ضلع اصلی توسعه روستا هستند و باید با یک جمعبندی مشترک، اعتبارات مناسبی برای مناطق روستایی اختصاص یابد.
وی بر ضرورت حضور میدانی مدیران و رصد نزدیک مشکلات تأکید و ادامه داد: با حضور مستقیم مسئولان، مسائل قابل حل است و باید روستاها را دریابیم.
