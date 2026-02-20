به گزارش خبرنگار مهر، شهناز جعفریزاده پس از ثبت هشتمین قهرمانی خود در رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان کشور همراه با تیم خاتون بم، به اردوی آمادهسازی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران فراخوانده شد.
وی که از چهرههای شاخص فوتبال بانوان استان قم به شمار میرود، در فصل اخیر لیگ برتر نیز همراه با تیم خاتون بم موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و بار دیگر کارنامه پرافتخار خود را در سطح فوتبال باشگاهی کشور تکمیل کند.
در پی این موفقیت، کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان نام وی را در فهرست بازیکنان دعوتشده به اردوی آمادگی پیش از اعزام به جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ قرار داد و این رقابتها قرار است به میزبانی کشور استرالیا برگزار شود.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله گروهی این مسابقات در گروه A با تیمهای استرالیا، کرهجنوبی و فیلیپین همگروه است و دیدارهای این مرحله از دهم اسفندماه در شهرهای مختلف کشور استرالیا آغاز خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، ۲۵ بازیکن به اردوی آمادهسازی دعوت شدهاند که در نهایت ۲۴ نفر از میان آنان در فهرست نهایی تیم ملی برای حضور در این رقابتهای قارهای قرار خواهند گرفت.
دعوت این بازیکن قمی به اردوی تیم ملی، بار دیگر جایگاه فوتبال بانوان استان قم در سطح ملی را برجسته کرده و نشاندهنده ظرفیتهای فنی و استعدادهای موجود در این رشته ورزشی در استان است.
شهناز جعفریزاده پیش از این نیز با عملکرد موفق خود در ترکیب تیم خاتون بم، نقش مؤثری در موفقیتهای این تیم در لیگ برتر فوتبال بانوان ایفا کرده و اکنون در آستانه حضوری دیگر در عرصه ملی قرار گرفته است.
قم- ستاره قمی فوتبال بانوان پس از کسب عنوان قهرمانی در دوره لیگ برتر، به اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال بانوان برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا دعوت شد.
نظر شما