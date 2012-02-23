‏"تقریب مذاهب" باید به عنوان خط قرمز جهان اسلام مطرح شود

حجت الاسلام احمد مبلغی مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر جایگاه فیضیه و الازهر در جهان ‏اسلام به خبرنگار مهر گفت: فیضیه و الازهر دو نماد دو مجموعه بزرگ علمی جهان اسلام ‏هستند و اگر این دو مرکز در یک فعالیت همسو قرار گیرند قادر خواهند بود که بخشهای ‏عظیمی از امت اسلامی را در همان جهتی که این دو بر آن متحد شدند، قرار دهند.‏

وی افزود: اصولا فیضیه پایگاه بسیار مهمی در فضای علمی شیعی است به گونه ای که ‏توانسته است تا سرحد نماد شدن پیش برود و الازهر نیز یک نفوذ فوق العاده ای در جهان ‏اسلام دارد و نوع نگاه و فتوا صادر کردن این مرکز با دیگر مجامع اهل سنت متفاوت و از ‏اتقان بیشتری برخوردار است. ‏



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تجربه ثابت کرده فیضیه و الازهر آمدند و بر سر ‏ایجاد "دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه" به توافق رسیدند و برای ایجاد یک مسیر تقریبی ‏معطوف به زدودن تعصبها و برقراری گفتگوهای علمی و تبادل نامه های تقریب ساز اتفاق ‏کردند.‏

حجت الاسلام مبلغی افزود: آثار و برکات این همگرایی بین الازهر و فیضیه در کوتاهترین ‏مدت خود را نشان داد؛ هم دارالتقریب در مصر ایجاد شد و هم مجله وزین "رسالة الاسلام» ‏به مدت 20 سال منتشر شد و هم تبادلها و دیدارهای مختلفی را ایجاد کردند و بسیاری از ‏اختلافات و تفرقه ها را زدودند و حتی کار به جایی رسید که کتب طرفین مورد توجه قرار ‏گرفت و حتی از سوی طرفین چاپ های مجدد شد و بسیاری از جهل ها برطرف شد و تجربه ‏نشان داد که این دو با همکاری یکدیگر در جهان اسلام بسیار مؤثر هستند و ثمرات این تبادل ‏و تقریب تا به امروز ادامه دارد.‏

وی شرایط فعلی جهان اسلام را حساس خواند و گفت: تاریخ در حال شکل گیری است و ‏همیشه فرصتهای تاریخی تکرار نمی شوند گاه این فرصتها یکبار اتفاق می افتد و در چنین ‏حالت حساس منطقه نبود گفتمان تقریب به این معناست که مناسبات بین شیعه و سنی به ‏صورت حداقلی شکل می گیرد و وضعیت تحول آمیز کنونی برای امت اسلامی به صورت ‏ناقصی شکل خواهد گرفت.‏

وی تقریب را تکمیل کننده مناسبات عام جهان اسلام توصیف کرد و افزود: اگر جهان اسلام ‏که اکنون در حال بازتعریف خود و در حال تولد جدیدی است و در غیاب تقریب این وضعیت ‏شکل گیرد یک مناسبات غیرکارآمد و یا کم کارآمد را خواهیم داشت؛ لذا ما نیازمند یک تقریب ‏عملی هستیم که در متن تعامل شیعه و سنی حضور پیدا کند و البته لازمه گامهای عملی تقریب ‏داشتن سعه صدر بالا است.‏

مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه تقریب به نفع همه مسلمانان و همه مذاهب ‏اسلامی است؛ تأکید کرد: باید مصلحان جامعه اسلامی و آنانی که قلم و زبان تأثیرگذاری دارند ‏باید سریع تقریب را از وضعیت حاشیه ای به یک وضعیت جدی در متن ارتقا دهند.‏

حجت الاسلام مبلغی در پایان گفت: البته لوازم این کار این است که تقریب را فراسیاستی کنیم ‏یعنی گاهی سیاستهای سعودیها و یا برخی از کشورها همه چیز را در محاق قرار می دهد و ‏کارکرد همه چیز را به حداقل می رساند برای رفع این آسیب باید در گفتگوهایمان "تقریب" را ‏جدای از مسایل سیاسی به عنوان خط قرمز جهان اسلام مطرح کنیم چون نفع همه است و اگر ‏تقریب ایجاد شود می تواند بسیاری از مسائل سیاسی جهان اسلام را کنترل کند.‏