‏"تقریب مذاهب" باید به عنوان خط قرمز جهان اسلام مطرح شود

حجت الاسلام احمد مبلغی مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر جایگاه فیضیه و الازهر در جهان اسلام به خبرنگار مهر گفت: فیضیه و الازهر دو نماد دو مجموعه بزرگ علمی جهان اسلام هستند و اگر این دو مرکز در یک فعالیت همسو قرار گیرند قادر خواهند بود که بخشهای عظیمی از امت اسلامی را در همان جهتی که این دو بر آن متحد شدند، قرار دهند.
وی افزود: اصولا فیضیه پایگاه بسیار مهمی در فضای علمی شیعی است به گونه ای که توانسته است تا سرحد نماد شدن پیش برود و الازهر نیز یک نفوذ فوق العاده ای در جهان اسلام دارد و نوع نگاه و فتوا صادر کردن این مرکز با دیگر مجامع اهل سنت متفاوت و از اتقان بیشتری برخوردار است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تجربه ثابت کرده فیضیه و الازهر آمدند و بر سر ایجاد "دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه" به توافق رسیدند و برای ایجاد یک مسیر تقریبی معطوف به زدودن تعصبها و برقراری گفتگوهای علمی و تبادل نامه های تقریب ساز اتفاق کردند.
حجت الاسلام مبلغی افزود: آثار و برکات این همگرایی بین الازهر و فیضیه در کوتاهترین مدت خود را نشان داد؛ هم دارالتقریب در مصر ایجاد شد و هم مجله وزین "رسالة الاسلام» به مدت 20 سال منتشر شد و هم تبادلها و دیدارهای مختلفی را ایجاد کردند و بسیاری از اختلافات و تفرقه ها را زدودند و حتی کار به جایی رسید که کتب طرفین مورد توجه قرار گرفت و حتی از سوی طرفین چاپ های مجدد شد و بسیاری از جهل ها برطرف شد و تجربه نشان داد که این دو با همکاری یکدیگر در جهان اسلام بسیار مؤثر هستند و ثمرات این تبادل و تقریب تا به امروز ادامه دارد.
وی شرایط فعلی جهان اسلام را حساس خواند و گفت: تاریخ در حال شکل گیری است و همیشه فرصتهای تاریخی تکرار نمی شوند گاه این فرصتها یکبار اتفاق می افتد و در چنین حالت حساس منطقه نبود گفتمان تقریب به این معناست که مناسبات بین شیعه و سنی به صورت حداقلی شکل می گیرد و وضعیت تحول آمیز کنونی برای امت اسلامی به صورت ناقصی شکل خواهد گرفت.
وی تقریب را تکمیل کننده مناسبات عام جهان اسلام توصیف کرد و افزود: اگر جهان اسلام که اکنون در حال بازتعریف خود و در حال تولد جدیدی است و در غیاب تقریب این وضعیت شکل گیرد یک مناسبات غیرکارآمد و یا کم کارآمد را خواهیم داشت؛ لذا ما نیازمند یک تقریب عملی هستیم که در متن تعامل شیعه و سنی حضور پیدا کند و البته لازمه گامهای عملی تقریب داشتن سعه صدر بالا است.
مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه تقریب به نفع همه مسلمانان و همه مذاهب اسلامی است؛ تأکید کرد: باید مصلحان جامعه اسلامی و آنانی که قلم و زبان تأثیرگذاری دارند باید سریع تقریب را از وضعیت حاشیه ای به یک وضعیت جدی در متن ارتقا دهند.
حجت الاسلام مبلغی در پایان گفت: البته لوازم این کار این است که تقریب را فراسیاستی کنیم یعنی گاهی سیاستهای سعودیها و یا برخی از کشورها همه چیز را در محاق قرار می دهد و کارکرد همه چیز را به حداقل می رساند برای رفع این آسیب باید در گفتگوهایمان "تقریب" را جدای از مسایل سیاسی به عنوان خط قرمز جهان اسلام مطرح کنیم چون نفع همه است و اگر تقریب ایجاد شود می تواند بسیاری از مسائل سیاسی جهان اسلام را کنترل کند.
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