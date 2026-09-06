به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمودیان یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی سرقت‌های سریالی موتورسیکلت در محدوده جمعه بازار، مأموران کلانتری ۱۴ تنگک با اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، سارق را حین سرقت دستگیر کردند. در ادامه، با بررسی فنی ، مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت شد که منجر به کشف ۹ فقره سرقت موتورسیکلت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر افزود: در عملیاتی جداگانه و با دستگیری یک سارق دیگر، وی در بازجویی‌های فنی به پنج فقره سرقت اماکن خصوصی و دولتی و همچنین سرقت از مشاعات ساختمان معترف شد.

وی گفت:اموال مسروقه در بازارهای ضایعاتی و دست‌فروشان دوره‌گرد شناسایی و بخشی از آن به مالباختگان بازگردانده شد.

سرهنگ محمودیان تصریح کرد: در ادامه روند کشف جرائم، سارق دیگری که پیش‌تر به اتهام سرقت تلفن همراه دستگیر شده بود، در بازجویی‌ها به ۶ فقره سرقت دیگر از معابر و داخل خودرو اقرار کرد.

وی گفت:تمامی متهمان با قرارهای قانونی روانه زندان شدند و پرونده‌های آنان برای سیر مراحل قضائی به دادسرا ارسال شد.