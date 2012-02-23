نصب 4500 چراغ باتومی در پلهای سواره رو شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصحی افزود: به منظور ارتقاء روشنایی و ایمنی معابر و همچنین صرفه جویی در مصرف برق، پل های سواره رو بزرگراه های شهید زین الدین، رسالت و خیابان بنی هاشم با استفاده از 4500 چراغ با تومی نورپردازی شد.

وی گفت: این چراغها از طلق پلی کربنات نشکن و لامپهای کم مصرف 18 وات در جهت الگوی صحیح مصرف تهیه شده است.

ناصحی در ادامه از نورپردازی پلهای عابرپیاده سطح منطقه در طرح استقبال از بهار 91 خبر داد و افزود: به منظور ایجاد آرامش بصری و ارتقاء امنیت شهروندان در شب، پلهای عابر پیاده خیابان دماوند با استفاده از 720 پروژکتور نورپردازی شد.

وی ادامه داد: در این اقدام 110 پروژکتور با سه رنگ آبی، بنفش و قرمز نصب شد که علاوه بر روشنایی بزرگراهها به زیبایی پلها نیز افزوده است. در این سیستم، برق پلها به صورت فتوسل و اتومات است که در شب، روشن و با روشنایی روز خاموش می شود.

ناصحی به نورپردازی زیرگذر پلهای سواره روی شمس آباد و گلزار در بزرگراه شهید زین الدین و زیرگذر تقاطع پل سواره شهید زین الدین اشاره کرد و افزود: در ادامه اجرای این طرح، 610 پروژکتور در دو رنگ سفید آفتابی وسفید مهتابی در زیرگذار بزرگراهها نصب شده است که علاوه بر زیبایی محیط، به روشنایی پلها در شب می افزاید.

به گفته معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 4، در طرح استقبال از بهار مشکل روشنایی پلهای عابر و سواره رو سطح منطقه رفع می شود.