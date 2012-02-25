تنها مجتمع خدماتی رفاهی میامی تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیک بودن سال نو، همه دستگاههای اجرایی تمام تلاش خود را انجام داده تا بتوانند استقبال خوبی را از سال نو و مسافرین حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) انجام دهند.



این وظیفه برای یک سری از شهرها و شهرستانهای کشور و به ویژه استان سمنان به دلیل قرارگرفتن در مسیر راه زائران امام هشتم(ع) سنگین تر و مهم تر می شود.



شهرداری و شورای شهر میامی، فرمانداری و تمام ادارات شهرستان میامی آمادگی خود را جهت استقبال از مسافران اعلام نموده اند.



استاندار استان سمنان در چند روز گذشته ضمن سفارش اکید برای آمادگی کامل بر خدمات رسانی در این ایام بر اهمیت این موضوع افزوده است.



متاسفانه همه ساله دراین ایام که می بایست خدمات رسانی به مردم و زائرین در شهرها آغاز شود، شاهد یک سری سوء مدیریتها در استان می شویم که وجهه مهمان نوازی استان را زیر سوال برده می شود.



مجتمع خدماتی رفاهی شهرستان میامی نزدیک به شش ماه است که مسدود است و هیچگونه خدماتی به مسافران و مردم فهیم این شهرستان در این چند ماه انجام نداده است.



این مجتمع با دارابودن نمازخانه، رستوران، امکانات تفریحی، چشم انداز زیبای کوه قبله میامی و... یکی از بهترین مجتمع های خدماتی رفاهی استان محسوب می شودکه البته چندسالی است مورد بی مهری مسئولان قرار گرفته و به تازگی این مکان به تعطیلی کشیده شده است.