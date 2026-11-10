به گزارش خبرنگار مهر، بابک ممبینی عصر امروز سه شنبه در جلسه نهضت عدالت آموزشی خوزستان که با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بیان کرد: نهضت عدالت آموزشی دو سال گذشته در اهواز به دست رئیس‌جمهور کلید خورد، تاکنون دو گام نهضت در استان با موفقیت اجرا و یک هزار و ۱۴۶ مدرسه تاسیس شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه گام سوم نهضت از دو هفته گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: در این گام، عملیات اجرایی ۶۲۹ طرح شامل سه هزار و ۶۴۳ کلاس درس انجام خواهد شد.

وی گفت: پروژه مدرسه سازی در خوزستان از اسفند ماه سال گذشته تاکنون حدود ۱۵ درصد و در مجموع ۶۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان عنوان کرد: در شرایط جنگی نیز روند مدرسه‌سازی متوقف نشد و خوشبختانه توانستیم رتبه پنجم کشور را در این خصوص به خود اختصاص دهیم.

ممبینی ادامه داد: از کل طرح های تعریف‌شده خوزستان با ۳۰۱ مدرسه معادل ۴۸ درصد، تمام طرح ها را تحویل داده و ۲۳۱ مدرسه دیگر نیز معادل ۳۷ درصد در دست اجرا است. همچنین نوسازی و ساماندهی ۴۵ مدرسه سنگی و ۳۱ مدرسه تخریبی در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد: پروژه های مدرسه سازی در بخش منابع ملی تعریف شدند که روند کار را سخت می کنند بنابراین برای پیشبرد بهتر طرح ها نیازمند تزریق منابع استانی از محل ماده ۲۳ هستیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان با بیان اینکه برای اتمام پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی استان حدود ۱۶ همت نیاز است، تصریح کرد: در این خصوص مکاتباتی انجام شده و حمایت‌هایی از سوی سازمان صورت گرفته، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

به گفته ممبینی، سهم اعتبارات توزیع‌ نشده خوزستان در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۱۰ میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: همراهی صنایع و شرکت های خوزستان در توسعه زیرساخت‌های آموزشی علاوه بر اعتبارات دولتی ضرورت دارد لذا انتظار داریم از محل مسئولیت‌های اجتماعی و منابع نفت نیز کمک صورت گیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: شرایط جنگی باعث شد میزان کمک‌های پتروشیمی‌ها کاهش یابد بنابراین در این زمینه باید مذاکرات و پیگیری انجام شود تا بتوانیم به هدف‌گذاری‌های پیش‌رو جامه عمل بپوشانیم.