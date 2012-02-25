حضور حداکثری مردم در گرو سلامت عوامل اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی در جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار و مسئولین شعب اخذ رای شهرستان نیر افزود: عوامل اجرایی بویژه نمایندگان فرماندار به عنوان مسئولین صندوقهای رای مسئولیت شرعی و اداری سنگینی بر عهده دارند.

وی با تاکید بر حفظ بی طرفی کامل نمایندگان فرماندار اضافه کرد: کوچکترین انحراف عوامل دخیل اساس سلامت انتخابات را در شعب اخذ رای زیر سوال خواهد برد، لذا باید با جدیت در جهت برگزاری سالم انتخابات تلاش کنیم.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان نیر با اشاره به اهمیت بالای این دوره انتخابات بر آمادگی و آشنایی کامل نمایندگان فرماندار با اصول و فن اخذ آرا تاکید کرد.

وی برنامه ریزی دقیق، انجام وظایف محوله، احساس مسئولیت دینی و شرعی و ایثار و فداکاری عوامل برگزاری را لازمه برگزاری سالم انتخابات دانست و یادآور شد: برای هیچ یک از داوطلبان نظر خاصی نداریم و تنها وظیفه ما بسترسازی برای انتخابات است.

عباداللهی با بیان اینکه نظام ما نظام لائیک نیست، تصریح کرد: حضور پاک ما در امر برگزاری انتخابات و حضور در پای صندوق اخذ رای عمل به تکلیف شرعی است و باید به وظایف محوله خود به نحو احسن عمل کیم و از آرا مردم صیانت کنیم.

وی همچنین از فعالیت بیش از هزار و 500 نفر در قالب اعضا هیئتهای اجرایی، بازرسی، نظارت، معتمدین، عوامل انتظامی، نمایندگان فرماندار و... برای برگزاری انتخابات در حوزه فرعی شهرستان نیر خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه باید با نصب العین قرار دادان فرمایشات مقام معظم رهبری بستر حضور گسترده و با شکوه مردم را در پای صندوقهای رای فراهم شود، عنوان کرد: بی شک با حضور حماسی و انتخاب افراد اصلح مایه یاس و ناامیدی دشمنان اسلام فراهم خواهد شد.

