درآمد بالای شرکت های تسلیحاتی با وجود بحران اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در گزارشی نوشت: صد شرکت بزرگ تسلیحاتی دنیا با وجود بحران اقتصادی از درآمد فوق العاده ای برخوردارند. خطراتی که برای ورشکستگی دولتها وجود دارد، وضعیت بد بورسهای جهانی و بحران ارزی نتوانسته در کار حدود صد تا از بزرگترین شرکت های تسلیحاتی دنیا خللی ایجاد کند.

بر اساس گزارش سالانه انستیتو تحقیقات صلح استکهلم، این شرکت های تسلیحاتی در سال 2010 مشترکا فروش 411 میلیارد یورویی داشته اند که در مقایسه با سال 2002، 60 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش شرکت های تولید کننده تسلیحات غربی با صادرات روزافزون به کشورهای در حال توسعه مانند عربستان سعودی، برزیل، و هند نیازهای خود را برطرف می کنند. همچنین جنگهای عراق و افغانستان در سال 2010 سفارشات فراوانی را برای شرکت های تسلیحاتی انگلیسی و آمریکایی فراهم کرده است. حملات هوایی غربیها روی لیبی نیز در سال گذشته درآمد خوبی را برای این شرکت ها ایجاد کرد.

در لیستی که موسسه سیپری ارائه داده شرکت آمریکایی "لاکهید مارتین" Lockheed Martin با تقریبا فروش 36 میلیارد دلار تسلیحات در سال گذشته در راس همه شرکت های تسلیحاتی قرار داشته است. این غول تسلیحاتی به ویژه جت های جنگنده، راکت و هواپیماهای بدون سرنشین تولید می کرده است.

شرکت انگلیسی BAE و شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا نیز به ترتیب حدود 33 و 31 میلیارد دلار در سال گذشته فروش تسلیحات داشته اند. در بین صد تا از بزرگترین شرکت های تسلیحاتی دنیا 44 عدد آن متعلق به ایالات متحده و سی شرکت به اروپای غربی تعلق دارد. همچنین 19 تا از پر فروشترین شرکت های تسلیحاتی دنیا از کشورهای عضو ناتو می باشند.

بر اساس گزارش این موسسه صلح در استکهلم بعد از ایالات متحده و روسیه، آلمان از بزرگترین صادرکنندگان سلاح محسوب می شود. در این میان فروش حدود 270 تانک لئوپارد آلمانی به عربستان سعودی از نظر سیاسی بحث های زیادی را در این کشور ایجاد کرده است. اگر چنین معامله ای با عربستان انجام گیرد شرکت های تسلیحاتی آلمانی جایگاه بالاتری را در لیست صادرکنندگان تسلیحات به دست خواهند آورد.