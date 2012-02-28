یک آمریکایی مسلح دانش آموزان مدرسه ای را به رگبار بست

به گزارش خبرگزاری به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، پلیس آمریکا از تیراندازی در یک مدرسه این کشور و زخمی شدن دست کم پنج دانش آموز خبر داد.



بر اساس این گزارش، پنج دانش آموز مدرسه ای در ایالت اوهایو در تیراندازی یک فرد مسلح زخمی شده اند.



شبکه سی ان ان به نقل از پلیس آمریکا گزاشر داد گمان می رود این فرد مسلح، دانش آموزی باشد که یکی از معلمان مدرسه وی را اخراج کرده است.



این فرد مسلح پس از آنکه خود را به رهگذران در اطراف مدرسه تسلیم کرد، به زندان افکنده شد.



از سوی دیگر پلیس فدرال آمریکا(اف بی آی) از ارائه گونه جزئیات درباره چگونگی زخمی شدن این دانش آموزان خودداری کرد و ابراز امیدواری کرد این افراد در وضعیت خوبی قرار داشته باشند.



گزارشها حاکی است که دانش آموزان مجروح به بیمارستان منتقل شده اند تا تحت درمان قرار گیرند.



اقدامات خشونت آمیز در آمریکا به ویژه در مدارس و مراکز آموزشی این کشور به پدیده ای عادی تبدیل شده است، پیش از این موارد متعددی از حملات خونین و مرگبار به مدارس و مراکز آموزشی آمریکا رخ داده بود.